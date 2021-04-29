Минобороны показало видео возвращения военных с учений

Задействованные в мероприятиях внезапной проверки войска возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщили в среду, 28 апреля, в Минобороны.

По данным ведомства, псковские десантники перебрасываются самолетами ВТА из Крыма в пункт постоянной дислокации.

«Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимавший участие в учении, приступил к переброске личного состава в ППД самолетами Военно-транспортной авиации с аэродрома «Кировское» в Республике Крым на аэродром «Кресты» в городе Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами», — говорится в сообщении.

Всего в контрольной проверке расчетов ОТРК «Искандер» участвовало свыше 150 специалистов ракетной бригады. В передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовали около 40 единиц военной и специальной техники. В Минобороны добавили, что будет совершено более 30 самолеторейсов Военно-транспортной авиации, чтобы доставить в пункты постоянной дислокации личный состав, а также боевую и специальную технику Воздушно-десантных войск.

24 апреля на видео показали возвращение российских военных с учений в Крыму в пункты постоянной дислокации. Основной этап учений войск ЮВО и ВДВ проходил на полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боеготовности. В активной фазе в нем принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и техники.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в российских Вооруженных силах стартовали контрольные проверки боевой готовности.