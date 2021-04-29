Войти
Известия.ru

Минобороны показало видео возвращения военных с учений

478
0
0
Источник изображения: Фото: скриншот с видео

Задействованные в мероприятиях внезапной проверки войска возвращаются в пункты постоянной дислокации, сообщили в среду, 28 апреля, в Минобороны.


По данным ведомства, псковские десантники перебрасываются самолетами ВТА из Крыма в пункт постоянной дислокации.

«Личный состав Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения, принимавший участие в учении, приступил к переброске личного состава в ППД самолетами Военно-транспортной авиации с аэродрома «Кировское» в Республике Крым на аэродром «Кресты» в городе Пскове. Боевая и специальная техника с экипажами следуют в ППД воинскими эшелонами», — говорится в сообщении.

Всего в контрольной проверке расчетов ОТРК «Искандер» участвовало свыше 150 специалистов ракетной бригады. В передислокации подразделений Воздушно-десантных войск задействовали около 40 единиц военной и специальной техники. В Минобороны добавили, что будет совершено более 30 самолеторейсов Военно-транспортной авиации, чтобы доставить в пункты постоянной дислокации личный состав, а также боевую и специальную технику Воздушно-десантных войск.

24 апреля на видео показали возвращение российских военных с учений в Крыму в пункты постоянной дислокации. Основной этап учений войск ЮВО и ВДВ проходил на полигоне «Опук» в рамках внезапной проверки боеготовности. В активной фазе в нем принимали участие более 10 тыс. военнослужащих, 1,2 тыс. единиц вооружения и техники.

6 апреля министр обороны Сергей Шойгу отметил, что в российских Вооруженных силах стартовали контрольные проверки боевой готовности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Искандер
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
19.04.2021
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Германия): Украина обвиняет Россию в эскалации
21.10.2019
"Гром-2019" отгремел
09.10.2019
Тест на лояльность
08.11.2017
Армия России к 2020 году: высокоточная и защищающая национальные интересы
25.07.2017
Украина заявила о размещении Россией трех «ударных» дивизий на границе
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.04 09:58
  • 26
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 29.04 09:53
  • 1
The Washington Post (США): успех кампании по блокированию кандидатуры Мэтью Рожански — это зловещий знак для политики Байдена в отношении России
  • 29.04 09:48
  • 194
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 29.04 04:28
  • 11
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 29.04 02:42
  • 2
Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года
  • 29.04 01:30
  • 1
Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»
  • 29.04 01:01
  • 8
Самолеты-разведчики НАТО заметили вблизи Крыма
  • 29.04 00:55
  • 1
Семь дней на грани
  • 28.04 22:04
  • 1
Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан
  • 28.04 22:04
  • 1
Мирный узбекский атом
  • 28.04 22:03
  • 1
Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн
  • 28.04 19:02
  • 3
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 16:40
  • 5
Гаубица на плече
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии