США и Израиль создадут рабочую группу по борьбе с БПЛА и ракетами Ирана

Американские и израильские власти договорились создать рабочую группу для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и ракетами Ирана. Об этом сообщается 27 апреля на сайте Белого дома.

Такое решение было достигнуто по итогам встречи помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана с главой Совета нацбезопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом в Вашингтоне.

«Соединенные Штаты и Израиль договорились создать межправительственную рабочую группу, чтобы сосредоточить особое внимание на растущей угрозе беспилотных летательных аппаратов и ракет с высокоточным наведением, производимых Ираном и предоставляемых его доверенным лицам в регионе Ближнего Востока», — говорится в тексте.

Кроме того, стороны выразили свои опасения по поводу ядерной программы Ирана, а также согласились с серьезной угрозой, которую представляет «агрессивное поведение Ирана в регионе».

14 апреля президент Ирана Хасан Роухани заявил, что процесс обогащения страной урана до 60% и установка новых центрифуг стали ответом на действия Израиля.

Речь идет об аварии, которая произошла 11 апреля на иранском атомном объекте «Шахид Ахмади Рошан» в Натанзе.

По словам официального представителя Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, авария произошла из-за несильного взрыва. В результате происшествия никто не пострадал.

Вице-президент Ирана Али Акбар Салехи назвал это террористическим актом. А в МИДе страны пригрозили, что Тегеран своевременно ответит Израилю из-за аварии.