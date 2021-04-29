США потратят $18 млрд на разработку перехватчиков ракет из Ирана и КНДР - СМИ

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Пентагон планирует потратить почти $18 млрд на разработку, производство и поддержку перехватчиков ракет из Северной Кореи или Ирана, что является первой крупной оборонной госзакупкой администрации президента Джо Байдена, сообщает агентство Bloomberg.

Компании Lockheed Martin Corp. и Northrop Grumman Corp. примут участие в конкурсе на разработку перехватчиков следующего поколения. На этапе разработки они совместно получат $13,1 млрд. После этапа "критического обзора конструкции" начнется процесс отбора. Предположительно, окончательный победитель определится к 2026 году. В результате должен быть создан 31 перехватчик, в том числе 10 для испытаний.

По оценкам Пентагона, стоимость этапа производства составит $ 2,3 млрд, а долгосрочные вспомогательные расходы еще $ 2,3 млрд.

"В настоящее время мы сосредоточены на этапе разработки технологий", - заявил представитель Агентства по противоракетной обороне Марк Райт.

По его словам, перехватчики нового поколения должны быть разработаны "не позднее 2028 года".