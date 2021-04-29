Корабль-рекордсмен «Прогресс МС-14» отчалил от МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-14», пробывший на орбите больше года, отстыковался от Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте «Роскосмоса».

«Прогресс МС-14» отчалил от модуля «Звезда» российского сегмента МКС в 2:11 мск.

Как сообщил «Роскосмос», корабль примерно сутки будет находиться в автономном полете для тестирования новой системы построения ориентации при затоплении.

Ожидается, что 29 апреля в 3:01 мск двигательная установка «Прогресса МС-14» будет включена на торможение, в 3:34 мск он войдет в плотные слои земной атмосферы и разрушится. По прогнозам специалистов, в 3:42 мск несгораемые части конструкции корабля упадут в несудоходном районе в южной части Тихого океана, в 3150 километрах от города Веллингтон в Новой Зеландии.

28 марта сообщалось, что «Прогресс МС-14» установил рекорд по длительности полета для кораблей данного семейства. До этого рекордсменом был корабль «Прогресс М-17», он находился на орбите в 1993-1994 годах, в том числе в составе станции «Мир», 337 суток. К моменту затопления продолжительность полета «Прогресса МС-14» будет составлять 369 суток.

Корабли «Прогресс» используются для доставки на МКС грузов для экипажа, кислорода, топлива, воздуха и питьевой воды. С 1978 года 168 запусков кораблей «Прогресс» разных модификаций, три из них до МКС не добрались из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.