Американские «грады» прикроют вывод натовских войск из Афганистана

Военное командование перебрасывает реактивные системы залпового огня HIMARS из Кувейта в Афганистан, чтобы осуществлять прикрытие во время вывода своего контингента с афганской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS направляются из Кувейта в Афганистан, чтобы поддержать вывод войск», - написало Центральное командование в Twitter.

США начали перебрасывать в Катар бомбардировщики, которые тоже будут прикрывать американские войска и силы коалиции во время вывода из Афганистана.

Администрация американского президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана 1 мая и закончить к 11 сентября.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Теперь талибы считают решение Байдена изменить даты вывода нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.