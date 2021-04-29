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Американские «грады» прикроют вывод натовских войск из Афганистана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Военное командование перебрасывает реактивные системы залпового огня HIMARS из Кувейта в Афганистан, чтобы осуществлять прикрытие во время вывода своего контингента с афганской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

«Реактивные системы залпового огня HIMARS направляются из Кувейта в Афганистан, чтобы поддержать вывод войск», - написало Центральное командование в Twitter.

США начали перебрасывать в Катар бомбардировщики, которые тоже будут прикрывать американские войска и силы коалиции во время вывода из Афганистана.

Администрация американского президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана 1 мая и закончить к 11 сентября.

Прежняя американская администрация планировала вывести войска из Афганистана к 1 мая, о чем и договорилась с движением «Талибан» (запрещено в РФ). Теперь талибы считают решение Байдена изменить даты вывода нарушением соглашений с Вашингтоном и заявляют, что готовы к ответным действиям.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Кувейт
США
Продукция
HIMARS
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