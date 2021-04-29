Гуаньча (Китай): Украина, которая «играет в войну», вероятно, только еще глубже затянет Европу, Америку и Россию в «дилемму заложника»

Все стороны, вовлеченные в украинский вопрос, сталкиваются с многочисленными кризисами, которые необходимо разрешить. Но некоторые страны не учитывают, что мир меняется, и система альянсов тоже претерпевает изменения. Украина хочет в НАТО, видя в нем «защиту» от России. Но станет ли он воевать за Украину?

В последнее время отношения между Россией и Украиной снова ухудшаются. От эскалации вооруженного конфликта в Донбассе до напряженности в стратегических играх на Черном море и взаимной высылки высокопоставленных дипломатов в ходе российско-украинской разведывательной войны - все это привлекло широкое внимание международного сообщества.

Большая часть западного общественного мнения сосредоточилась на массовом наращивании российской военной мощи на границе с Восточной Украиной. Западные державы во главе с США не только осудили "гегемонистское поведение" России по "запугиванию слабых", но и выразили "твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности" Украины и даже пригрозили санкциями против РФ за "неприемлемое поведение", отправив военные корабли в Черное море для поддержки Украины.

Стоит отметить, что недавнее обострение отношений между Россией и Украиной произошло как раз после телефонных переговоров между Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским от 2 апреля. Этот "запоздалый" телефонный разговор состоялся спустя более чем два месяца после официальной инаугурации Байдена, но он действительно дал Украине инъекцию "куриной крови" (обр. панацея от всех болезней, прим. пер.), которая долго "ждала" иностранной помощи от США и Запада и была чрезвычайно обеспокоена.

13 апреля Байден провел вторые телефонные переговоры с Владимиром Путиным, призвав российскую сторону ослабить напряженность в отношении Украины и предлагая обеим сторонам провести встречу на высшем уровне. Это в определенной степени "снизило градус" военной напряженности между Россией и Украиной, но трудно сказать, что могло бы успокоить ее.

"Заигравшиеся в войну" украинские политические элиты и простые люди, которые устали делать выбор

Если уделить чуть больше внимания российско-украинским отношениям, нетрудно обнаружить, что недавняя серия опасных действий между двумя сторонами "кажется смутно знакомой".

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вошли в Керченский пролив, что спровоцировало военное противостояние между Россией и Украиной на море. Россия перехватила и задержала три украинских военных корабля, которые "вторглись без разрешения" в акваторию РФ, из-за чего противоречия между двумя сторонами обострились. Тогдашний президент Украины Петр Порошенко созвал экстренное заседание кабинета министров и заседание Совета национальной безопасности и обороны и предложил ввести в стране 60-дневное "военное положение", но Верховная Рада, украинский парламент, проголосовала только за введение 30-дневного "военного положения" в восточных регионах Украины, которые "могут столкнуться с российскими военными атаками".

Порошенко пытался с помощью обострения этого кризиса или конфликта продолжать и дальше ухудшать отношения России с Западом, чтобы сам он мог "обменять" этот инцидент на поддержку Запада в своем переизбрании во время президентских выборов. Однако в своих политических расчетах Порошенко в конечном итоге не смог перейти "Ватерлоо" (обр. потерпеть поражение, прим. пер.). Он не реализовал введение "военного положения" в соответствующем восточном регионе и не смог убедить Германию, Францию ​​и другие страны Евросоюза согласиться на новые санкции против России, поэтому в результате его политическая карьера завершилась столь бесславно.

Российский журналист Федор Лукьянов написал статью о том, что инцидент в Керченском проливе ясно показывает, что украинские политики относятся к войне как к игре. Такая несерьезная и безответственная авантюра в стиле "игрушечной войны" в конечном итоге навлекает беду на самих игроков, поэтому впоследствии Порошенко и проиграл президентские выборы.

За напряжением между Россией и Украиной сейчас также существуют признаки, что это очередная "игра в войну". В конце марта президент Украины Зеленский подписал и обнародовал новую версию "Стратегии военной безопасности Украины", которая включает информацию о военной конфронтации или угрозах. В документе 21 раз упоминается "Россия", которая позиционируется как главный военный противник Украины, а НАТО рассматривается как ее "спаситель".

Для руководства и мобилизации в рамках этой новой стратегии безопасности Зеленский изменил свой прежний стиль и неоднократно открыто просил НАТО вмешаться в российско-украинский конфликт. Он также попросил альянс немедленно начать процесс принятия Украины в качестве своего государства-члена и старался перетянуть на свою сторону США, Турцию и другие крупные военные державы, чтобы те проводили "провокации" против России. Основная политическая цель этих действий, которые переходят "красную черту", обозначенную Россией, заключается в том, что правящая элита на Украине пытается с помощью "игры в войну" и других антироссийских действий создать инструмент для формирования новой национальной идентичности.

Если посмотреть под другим углом на Украину, которая является независимой более 30 лет, то можно заметить, что национальное развитие страны всегда чередовалось между "антироссийским" и "пророссийским" (имеется в виду развитие отношений с Россией) направлением. Три президента Леонид Кравчук, Виктор Ющенко и Петр Порошенко являются "антироссийскими", а остальные два - Леонид Кучма и Виктор Янукович - "пророссийскими". Хотя Зеленский сделал аналогичное "пророссийское" заявление, когда впервые вступил в должность, в дальнейшем он все больше отклонялся от идеи "близости" с Россией.

Однако с точки зрения экономики, истории и культуры невозможно отделить Россию и Украину друг от друга. Некоторые российские эксперты обнаруживают, что три "антироссийских" президента в конечном итоге потеряли поддержку населения. Это показывает, что хотя украинский народ не одобряет более тесную "интеграцию" с Россией, он также не согласен с тем, чтобы правящая элита строила развитие страны на "антироссийской" основе. Другими словами, народ Украины устал от того, что украинские политики полностью повернуты к Западу и всецело противостоят России.

Подробнее об отношениях между Россией и Украиной в нашем подкасте Украина, Россия и НАТО: предчувствие дурацкой войны

Проблема Украины подчеркивает "дилемму заложника" между крупными державами

Очевидно, что "игра в войну" политической элиты Украины - это в большей степени односторонний акт. Сама по себе она не имеет сил для выхода из нынешнего тупика, а также не может получить всестороннюю поддержку со стороны народа, и существенно переломить это тупиковое положение, сложившееся вокруг нее, ей еще сложнее.

Наглядным примером является "нормандский формат" переговоров при участии России, Германии и Франции, которые выступают посредниками в конфликте в Донбассе и ситуации в восточном регионе. С момента его создания в июне 2014 года было проведено множество встреч лидеров, а также несколько консультаций и диалогов на различных уровнях, включая встречи специальных посланников глав государств, советников и министров иностранных дел. Было вложено огромное количество времени и ресурсов, однако результаты четырехсторонних переговоров пока минимальны.

Однако "игра в войну" украинских политических элит также привела к побочному эффекту, заслуживающему внимания. А именно эти "игры в войну" стали фитилем, который на самом деле способствует тому, что внутренние и внешние противоречия между основными участниками, вовлеченными в решение украинского вопроса, фактически накладываются друг на друга, что делает этот конфликт еще более "раскаленным" и вынуждает все стороны повышать агрессию по отношению друг к другу. В конечном итоге это привело к порочному кругу взаимодействия между всеми сторонами, формируя "дилемму заложника" между крупными державами.

Все стороны, вовлеченные в украинский вопрос, сталкиваются с большим количеством острых кризисов, которые необходимо разрешить. Независимо от того, являются ли эти кризисы внутренними или внешними, прямыми или косвенными, все страны надеются использовать внешние факторы для их устранения. Следовательно, все стороны неизбежно делают выбор в пользу внешних бед и дальнейшего обострения "дилеммы заложника".

Президент США Байден и его команда выразили свою "решительную" поддержку Украине и заявили о "безусловных обязательствах" Соединенных Штатов перед Украиной по защите ее суверенитета и территориальной целостности. Однако они по-прежнему посылают сигналы союзникам и всем своим конкурентам как внутри страны, так и за рубежом: четыре года правления Трампа - это случайная ошибка.

Хотя Соединенные Штаты громко кричали о "возвращении", мир меняется, и система альянсов также претерпевает огромные изменения. Американские союзники очень хорошо знают, что их отношения с Соединенными Штатами не будут такими, как в прошлом, однако в настоящее время лучшей альтернативы, чем США, у них нет.

Кроме того, есть еще другой принципиальный вопрос: будут ли другие члены НАТО воевать за Украину? Этот вопрос не только подчеркивает различные противоречия и разногласия между Соединенными Штатами и их союзниками в НАТО, но и ведет к усилению конфронтации между Россией и Соединенными Штатами.

Хотя Германия и Франция совершенно ясно понимают, что санкции не заставят Россию уступить в украинском вопросе, не говоря уже о том, чтобы они могли заставить ее изменить свои существующие политические ориентиры, они по-прежнему механически продолжают вводить ограничения против России. С этой точки зрения санкции - это не цель, а лишь инструмент внешней политики для разрешения многочисленных кризисов в Европейском союзе, российско-европейских отношениях и Трансатлантическом альянсе.

Россия также знает, что для Украины невозможно выполнить "Минские соглашения", однако она по-прежнему настаивает на реализации этих договоренностей, поскольку использует их в качестве мощного инструмента для восстановления своего статуса крупной державы, решительного сопротивления давлению со стороны США и Запада и защиты своих национальных интересов. Более того, украинский вопрос также смешан с противоположными позициями России и Запада по вопросу расширения НАТО на Восток, включая российско-европейские отношения, проект "Северный поток - 2", защиту российских соотечественников на Украине, Крымский вопрос и амбиции России в качестве крупной державы - все эти запутанные проблемы усиливают "дилемму заложника" между крупными державами.

По мере того, как маргинальный эффект "игры в войну" все больше обесценивается, для всех сторон становится не только трудно построить новый баланс между внутренней и внешней политикой, этот эффект также может стать катализатором для ускорения дисбаланса или потери контроля, приведя к тому, что отношения между сторонами попадут в замкнутый круг, из которого пока не видно выхода.

Смена ролей среди крупных держав для решения "дилеммы заложника"

По сути, украинский вопрос уже превратился в системную международно-политическую проблему. Авторитетные эксперты прогнозируют, что эта проблема не может быть решена до появления нового международного порядка. Нынешняя "дилемма заложника" между крупными державами показывает, что роль "посредников", которую играют Соединенные Штаты, Россия и Европа, трудно полностью и эффективно реализовать в украинском вопросе. Основная причина этого заключается в том, что нынешние идеологии становятся все многополярными или расплывчатыми, в особенности обострилась идеологические конкуренция и конфликты на Западе. Теперь странам сложно полагаться только на роль "посредника", чтобы принудить все стороны к решению проблем навязанным ими методом, и необходимо войти в роль "участника".

"Участники" больше склонны проводить политические сделки на основе построения стабильного баланса. Он требует, чтобы все стороны (особенно Соединенные Штаты, Россия и Европа) достигли соглашения или нашли принцип, приемлемый для всех сторон, исходя из предпосылок решения украинского вопроса, - способ решения проблемы, а не само решение проблемы - а затем начали конструктивный диалог на основе этого соглашения или принципа. Подобное, очевидно, требует времени и мудрости от всех сторон.

Вань Цинсун - младший научный сотрудник младший научный сотрудник Центра по изучению России Восточно-китайского педагогического университета

Вань Цинсун (万青松)