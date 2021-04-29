Forbes (США): чтобы сдержать Россию, бейте их там, где больнее

Автор всегда предельно жестко отстаивает интересы Америки. Они для него, как и для экс-президента Трампа, — превыше всего. Но в этой статье он, призывая к серьезным энергетическим санкциям против России, забыл о том, что США импортируют из нашей страны нефтепродуктов больше, чем из Саудовской Аравии…

В четверг, 15 апреля, президент Байден ввел долгожданные санкции в отношении России, обвинив Кремль во взломе "Соларуиндз" (SolarWinds), который нарушил работу правительственных учреждений США и американских компаний. Санкции направлены на противодействие дезинформационным усилиям России и оккупации Крыма, а также на ее недавнее наращивание военной мощи и проведения учений на границе с Украиной. В итоге были высланы десять российских дипломатов.

Однако прошлые раунды санкций не смогли сдержать все более агрессивную позицию России в отношении Украины, о чем свидетельствует недавнее закрытие российским военно-морским флотом Азовского моря и некоторых районов Черного моря под видом военных учений - и все это в нарушение международного права. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс (Ned Price) назвал действия России "еще одной неспровоцированной эскалацией продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины".

Хотя Россия объявила о прекращении маневров, которые собрали более 100 000 военнослужащих вдоль границ Украины и вызвали военную панику, она может решить сконцентрировать войска и вновь угрожать там соседу в случае изменения политической ситуации. Не исключено, что Россия начала сокращение контингента войск в преддверии саммита НАТО в июне, где главной темой повестки дня станет воинственность Москвы по отношению к соседям и ее глобальные кибератаки. В своем заявлении генеральный секретарь НАТО назвал саммит "уникальной возможностью укрепить НАТО как прочное воплощение связи между Европой и Северной Америкой".

Россия ответила на санкции президента Байдена словами пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, что "такое агрессивное поведение, конечно, получит решительный ответ. В Вашингтоне должны знать, что за ухудшение двусторонних отношений придется заплатить". Президент Байден ранее назвал Владимира Путина "убийцей", а Белый дом высказался против методики лечения, применяемой к российскому активисту Алексею Навальному.

Похоже, что Байден и Путин готовы работать вместе над одной повесткой дня: борьбой с изменением климата. На недавнем климатическом саммите, инициированном Белым домом, Путин заявил, что "Россия искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, с тем чтобы продолжать поиск эффективных решений проблемы изменения климата, а также всех других жизненно важных проблем", и Байден ответил в пятницу, что "очень воодушевлен вчерашним призывом [Путина] к миру о сотрудничестве", а "Соединенные Штаты с нетерпением ожидают сотрудничества с Россией и другими странами в этом начинании".

Однако ситуация далека от разрешения. Владимир Путин предлагает созвать конференцию "Ялта-2" постоянных членов Совета Безопасности ООН, включая Китай, США, Великобританию и Францию, для согласования новых правил игры по вопросам глобальной безопасности. Если Путин не получит того, чего хочет, более чем вероятно, что российские войска вернутся. Путин хорошо знает, что простая угроза военного конфликта может стать ценным козырем в переговорах. Но такой шаг со стороны Москвы потребовал бы другого, более сурового наказания со стороны США и их европейских союзников: энергетических санкций.

Запреты на российский нефтегазовый сектор - бьющееся сердце экономики - могут оказаться достаточно разрушительными, чтобы заставить Путина пересмотреть свою позицию. Ограничения на продажу технологий, необходимых для разведки и добычи углеводородов, таможенные пошлины или полное эмбарго на экспорт нефти и газа, а также штрафы или замораживание активов российских финансовых компаний, учреждений и инструментов могут помочь достижению этой цели.

Россия - один из крупнейших в мире производителей сырой нефти и природного газа. Это огромный источник углеводородов, уступающий только США и часто идущий плечом к плечу с Саудовской Аравией. Российский экспорт сырой нефти в 2020 году составил более 70 миллиардов долларов США, а нефтегазовые доходы составили 36% доходов федерального бюджета России в 2018 году. Российский нефтегазовый сектор также сильно зависит от Европы как рынка; в 2018 году 60% российского экспорта сырой нефти и 75% экспорта природного газа были направлены в Европу.

И хотя Москва более чем счастлива выслать американских дипломатов и запретить американским чиновникам въезд в страну в ответ на высылку Байденом российских разведчиков, но экономические санкции, ориентированные на углеводороды, ударят по России так, что это причинит ей боль.

Ранее санкции США в отношении российского энергетического сектора включали запрет на предоставление и экспорт товаров, услуг или технологий, которые поддерживают разведку или добычу морских или сланцевых месторождений, на которых потенциально могут добывать нефть в России. Они были нацелены на такие российские компании, как "Газпром", "Лукойл", "Сургутнефтегаз", "Роснефть" и их дочерние компании, в которых те имеют 50% или более.

Новый режим санкционной политики может быть нацелен на глобальных нефтетрейдеров, использующих финансовую мощь США по соблюдению требований международного регулирования, а также предложить поддержку европейским союзникам для создания единого фронта против России. Соединенные Штаты также могут усилить санкции в отношении российских компаний, занимающихся разведкой и добычей углеводородного сырья, и нефтехимических компаний, которые импортируют американские технологии или технологические компоненты, основанные на патентах США. Это также может серьезно ограничить инвестиции в российскую нефтяную, газовую, СПГ и нефтехимическую промышленность. Будущая война на Украине станет проигрышным предприятием при таком пакете политических мер.

В условиях таких санкций сторонние компании, которые экспортируют в Россию технологии геофизики/ разведки, бурения и нефтехимической промышленности, могут потерять американские рынки, финансы и экспортные лицензии. Поскольку Европа в значительной степени зависит от импорта российского газа, для того, чтобы санкции были наиболее эффективными, потребуется солидарность между Европой и Соединенными Штатами на уровне, которого в настоящее время нет.

Нынешнего режима санкций недостаточно, чтобы повлиять на поведение России, как показали недавние российские кибератаки, агрессия вблизи украинской границы, а также в Черном и Азовском морях. Обращение России с Алексеем Навальным, ранее отравленным противником режима, вызвало международный резонанс. Дальнейшие санкции были бы решительной мерой в ответ на решительный вызов, но по мере того, как Россия становится смелее, все инструменты в арсенале политиков должны быть готовы, включая крупный пакет санкций в отношении энергетической отрасли.

При содействии Александры Перуанской

Ариэль Коэн (Ariel Cohen)