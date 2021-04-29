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Интерфакс-АВН

SpaceX планирует запустить на орбиту новую группу из 60 спутников Starlink

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STARLINK
STARLINK.
Источник изображения: techcult.ru

Вашингтон. 28 апреля. ИНТЕРФАКС - Американская компания SpaceX планирует в среду вывести на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с миниспутниками для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink предполагается осуществить в 00:05 по времени Восточного побережья США (в 07:05 мск) с 40-го стартового комплекса на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это будет уже 25-й вывод на орбиту группы интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 1443 космических аппаратов. Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 7 апреля.

В настоящее время компания является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

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Страны
США
Компании
SpaceX
Проекты
Falcon РН
ИТ
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