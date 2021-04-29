"Патриот" по-украински: зенитный комплекс "Кільчень" будет бить на 280 км

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На Украине заявили о том, что в КБ "Южное" ведутся работы над новейшим зенитно-ракетным комплексом "Кільчень", якобы являющимся аналогом американского ЗРК "Патриот".

СМИ в Незалежной уже радостно сообщают о том, что эта ЗРК отвечает всем стандартам НАТО и может бороться с различными воздушными целями, в том числе с летательными аппаратами, изготовленными по технологии Stealth.

Специально спроектированная для нее радиолокационная станция способна обозревать окружающее пространство на 400 км. А сами зенитные ракеты могут бить на 280 км.

Как обычно бывает на Украине, реальной установки пока нет, но зато существуют красивые картинки. Интересно, что в качестве автомобиля используется не кременчугский КрАЗ, который сейчас находится в состоянии банкротства, а германский МAN.

Не только российские, но и украинские эксперты очень скептически относятся к этому проекту, шансы на успешную его реализацию очень малы. Неоднократно бывало, что деньги, выделенные на подобные проекты, тратились не по назначению. Нет никаких гарантий, что и на этот раз такое не повторится.

Дмитрий Лемешко