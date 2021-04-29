ВКС России выкуривают террористов из бункеров

Российская авиация наносит интенсивные удары по подземным укрытиям и огневым позициям боевиков террористической группировки ДАИШ (ИГ – запрещено в РФ) в сирийской пустыне.

ВКС РФ осуществили более 15 бомбардировок по горному хребту Аль-Бишри в провинции Дейр-эз-Зор и прилегающей к нему пустынной местности в провинции Ракка. Об этом сообщает базирующаяся в Лондоне неправительственная организация «Сирийская обсерватория прав человека» (SOHR).

Ссылаясь на местные источники и мониторинг соцсетей, лондонский наблюдатель утверждает, что исламисты совершили нападение на позиции сирийской армии и поддерживаемых Ираном ополченцев в районе Аль-Тайарат на востоке провинции Дейр-эз-Зор. Здесь произошли ожесточённые боестолкновения между двумя сторонами. В результате, если верить данным SOHR, погибли не менее трëх бойцов правительственных войск, ещë несколько получили ранения.

Квадрат, в котором произошли столкновения, находится очень близко к району Аль-Мазаре, где дислоцируются поддерживаемые Ираном ополченцы, добавляет мониторинговая организация.