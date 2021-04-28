ОДКБ наращивает масштабы совместных мер в ответ на новые вызовы военной безопасности.

В столице Таджикистана Душанбе 27 апреля состоялось заседание Совета министров обороны (СМО) Организации Договора о коллективной безопасности. Это мероприятие, в отличие от многих предыдущих встреч, оказалось довольно насыщенным и продуктивным. Кроме того, на полях Совета прошло множество плодотворных двусторонних встреч делегаций военных ведомств стран Организации.

Накануне проведения заседания Совета министров обороны состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами оборонных ведомств государств – членов ОДКБ.

В ходе встречи с таджикским президентом были обсуждены вопросы региональной безопасности, развития сотрудничества государств в политической, военной и военно-технической сферах, а также проблемы совместной борьбы с такими глобальными угрозами как терроризм, экстремизм и контрабанда наркотиков.

Э.Рахмон и министры обороны ОДКБ отдельно затронули тему развития обстановки в Афганистане и укрепления таджикско-афганской границы.

На заседании Совета министров обороны ОДКБ сторонами были обсуждены вопросы региональной безопасности и взаимодействия в рамках СМО. В соответствии с повесткой дня встречи стороны обменялись мнениями относительно вызовов и угроз военной безопасности государств – членов ОДКБ и мер по их нейтрализации.

Председатель СМО ОДКБ, министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо, открывая заседание, сказал: «Вызовы и угрозы современного мира и обстановка, складывающаяся в различных регионах, высокая активность террористических групп в непосредственной близости от наших границ, негативные процессы, сохраняющие напряженность в сопредельных с нами странах, диктуют необходимость реализации превентивных мер, которые позволят минимизировать их влияние на состояние безопасности наших государств».

При обмене мнениями Министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин довел позицию белорусской стороны по данной теме. Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств – членов Организации являются:

деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе;

неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь, в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма.

Также В.Хренин отметил наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону: развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.

Особое внимание участников заседания также было обращено на действия представителей белорусской оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства.

В выступлении генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася была дана довольно подробная и обстоятельная оценка текущей военно-политической обстановки в регионах Организации.

С.Зась охарактеризовал ее как сложную и нестабильную. Он отметил нарастание негативных процессов в сфере обеспечения военной безопасности как на глобальном, так и на региональном уровнях. Фактически осуществляется слом существующей архитектуры международной безопасности, созданной после Второй мировой войны.

Руководство ОДКБ с сожалением констатирует, что США и их союзники по НАТО ведут деструктивную политику, существенно принижающую роль Организации Объединенных Наций. Своими действиями они последовательно дискредитируют ООН и пытаются взять под контроль ее структурные элементы, выдвигаются различные предложения по реформированию ООН, прежде всего, Совета Безопасности. Предпринимаются попытки поставить под сомнение существующий механизм применения права вето его постоянных членов для усиления прозападных позиций.

Генсек ОДКБ считает, что США в угоду своим национальным интересам осуществляют манипуляции международным правом, что подрывает основы стратегической стабильности в мире. «Переформатирование» сложившейся системы контроля над вооружениями привело к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств – членов ОДКБ.

Крайне неблагоприятное влияние на ситуацию в зоне ответственности ОДКБ оказывают возросший кризисный потенциал и террористическая активность в регионе Центральной Азии и Ближнего Востока.

НАТО продолжает наращивать свой военный потенциал в непосредственной близости от границ государств – членов ОДКБ. Так в Восточно-Европейском регионе сохраняется высокий уровень интенсивности мероприятий оперативной и боевой подготовки ОВС НАТО. В текущем году планируется проведение серии учений «Defender Europe - 21», в ходе которых будут отработаны планы «оказания военной помощи» восточноевропейским союзникам. В рамках этого мероприятия к западным границам зоны ответственности государств – членов ОДКБ намечено перебросить крупные воинские контингенты.

Серьезным вызовом стабильности на постсоветском пространстве является нерешенный конфликт на юго-востоке Украины.

Реальной угрозой безопасности не только для Республики Беларусь, но и для Организации в целом стали открытые попытки извне дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в Беларуси в целях незаконной смены власти в стране после президентских выборов 9 августа 2020 года.

Все эти негативные тенденции подрывают основы стратегической и региональной стабильности и способны привести к резкой эскалации военных угроз коллективной безопасности государств – членов ОДКБ в Восточно-Европейском регионе.

По оценке ОДКБ, обстановка в Центральноазиатском регионе коллективной безопасности зависит во многом от ситуации в сопредельном Афганистане, где отмечается усиление деятельности международных террористических организаций и растет внимание талибов к северным районам Афганистана. Удержание ими данных территорий позволяет обеспечивать беспрепятственное функционирование одного из основных каналов финансирования экстремистов – контрабанды наркотиков. Для государств – членов ОДКБ это обстоятельство вызывает большую тревогу.

В тоже время обстановка в Кавказском регионе коллективной безопасности в целом стабилизируется. После введения в зону нагорно-карабахского конфликта российского миротворческого контингента наблюдается устойчивая тенденция к созданию условий для дальнейшего недопущения возобновления вооруженного противостояния, продолжается работа по разминированию территории.

Участниками СМО было отмечено, что в создавшихся условиях в ОДКБ на плановой основе проводится комплекс мероприятий, направленный на снижение уровня и нейтрализацию потенциальных угроз.

О насыщенности дальнейшей повестки дня заседания СМО ОДКБ говорит обширный список основных рассмотренных документов.

По словам генсека Организации, в настоящее время приоритетной задачей является развитие и повышение готовности войск (Коллективных сил оперативного реагирования) ОДКБ для выполнения задач по предназначению. Министрами обороны был одобрен План совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год.

На 2021 год в Организации запланировано проведение совместного оперативно-стратегического учения «Боевое братство-2021», в рамках которого пройдет совместное учение с КСОР ОДКБ «Взаимодействие-2021», специальное учение с силами и средствами разведки «Поиск-2021», специальное учение с силами и средствами материально-технического обеспечения «Эшелон-2021» на территории Республики Таджикистан (октябрь 2021 г.). Совместное учение с Миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2021» предусматривается на территории Российской Федерации (ноябрь 2021 г.).

Кроме того, на территории Кыргызстана планируется проведение совместного учения «Рубеж-2021» с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона и оперативного сбора с Командованием КСБР ЦАР (сентябрь 2021 г.).

Совет министров обороны ОДКБ одобрил важнейший документ - План оснащения КСОР ОДКБ современными вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами. Реализация этого плана направлена на повышение уровня технического оснащения компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ.

Было подписано решение СМО и КССБ о типовых структуре и штате Командования Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Документом предусматривается формировать Командование КСОР ОДКБ на базе Командования Воздушно-десантных войск ВС России или Командования Сухопутных войск ВС Казахстана (при применении КСОР на территории Республики Казахстан).

Также СМО одобрил проект Соглашения по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств – членов ОДКБ. Цель документа заключается в создании механизма сотрудничества компетентных органов государств – членов ОДКБ: военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов (трибуналов) – по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности.

Министрами обороны был одобрен План консультаций по вопросам внешней политики, обороны и безопасности на второе полугодие 2021 года – первое полугодие 2022 года. В части, касающейся военного сотрудничества, документом предусмотрено проведение мероприятий по вопросам развития военной составляющей ОДКБ, совершенствованию организации управления Войсками (Коллективными силами) ОДКБ и развитию военно-экономического сотрудничества в рамках Организации.

СМО ОДКБ также утвердил План мероприятий, посвященных 30-летию подписания Договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ. Юбилей будет отмечаться 15 мая 2022 г. Этот План предусматривает проведение различных организационных, внешнеполитических, военно-технических, военно-экономических, культурно-просветительских, научно-практических и иных мероприятий.

Следующее заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ состоится в четвертом квартале текущего года также в Душанбе накануне проведения сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

В ближайшие месяцы предстоит напряженная работа по реализации принятых 27 апреля решений. Несомненно, что каждое из государств – членов ОДКБ, в том числе и Республика Беларусь, внесут свой посильный вклад в укрепление военной безопасности стран Организации.

Николай Крылов