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Южная Корея построит разведывательного наземного робота

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Южная Корея построит разведывательного наземного робота
Южная Корея построит разведывательного наземного робота.
Источник изображения: Hanwha Defense

Управление программ оборонных закупок (DAPA) Южной Кореи объявило о начале опытно-конструкторских работ по созданию разведывательного наземного робота Intelligent UGV с колесной формулой 6×6. Как пишет Defense Brief, образец робота планируют представить в июле. Он умеет обходить препятствия на местности, может перевозить до 500 килограмм, и в случае потери контакта с оператором способен самостоятельно передвигаться по заранее спланированному маршруту.

В Южной Корее из-за сокращения численности населения возникает нехватка пригодных к военной службе людей, и военные уже с 2024 года собираются приступить к формированию смешанных подразделений из людей и роботов. Роботы в них смогут решать широкий спектр задач. Например, вести разведку боем, перевозить боеприпасы и провизию.

По данным исследования министерства национальной обороны Южной Кореи, только разведывательные роботы позволят заменить в войсках от 500 до 600 человек. Один из таких роботов — Intelligent UGV с колесной формулой 6×6. Научно-исследовательские работы по его созданию велись с 2018 года.

DAPA 22 апреля объявило об успешном завершении научно-исследовательских работ по созданию Intelligent UGV. Теперь робота построят в железе и будут тестировать. Этим займется компания Hanwha Defense.

Intelligent UGV может работать в режиме дистанционного управления или автономно. Он умеет обходить препятствия, контролировать путь и самостоятельно передвигаться по заранее спланированному маршруту в случае потери контакта с оператором. Робот оборудован пулеметом на боевом модуле с удаленным контролем, разработанным Hanwha Defense. Конфигурацию платформы можно менять для разных миссий и устанавливать другое оборудование. Грузоподъемность Intelligent UGV составляет 500 килограмм. Образец робота планируют представить в июле — накануне экспериментальных учений подразделения боевых беспилотников и ботов, которое появилось в южнокорейской армии в 2018 году. Роботы и беспилотники в нем выполняют задачи по наблюдению за противником и уничтожению вражеских объектов.

В Южной Корее разрабатывают и других наземных роботов. Ранее мы писали про двух многоцелевых наземных роботов MUV, которых управление программ оборонных закупок заказало у Hyundai Rotem. Они полностью электрические и могут двигаться со скоростью до 40 километров в час по шоссе и до 10 километров в час по пересеченной местности.

Василиса Чернявцева

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
Hyundai
Проекты
БПЛА
Военные учения
Робот
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