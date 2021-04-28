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Американцы построят восьмиместный электрический самолет

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eFlyer 800
eFlyer 800.
Источник изображения: Bye Aerospace

Американская компания Bye Aerospace, специализирующаяся на разработке и производстве электросамолетов, анонсировала винтовой двухмоторный полностью электрический самолет eFleyer 800. Он будет способен перевозить восемь человек, включая пилотов, на расстояние до 926 километров с крейсерской скоростью 518 километров в час и подниматься на высоту до 10,6 километров. На случай непредвиденных ситуаций самолет будет оснащен системой аварийной автоматической посадки и парашютом. Компания уже принимает заказы, говорится на сайте производителя.

Считается, что электрические самолеты существенно проще и дешевле в обслуживании, чем самолеты с традиционными силовыми установками. Кроме того, они производят значительно меньше шума и не выделяют углекислый газ в процессе эксплуатации.

Большинство из уже созданных моделей электросамолетов — это небольшие летательные аппараты малой пассажировместимости, которые предназначены в основном для учебно-тренировочных полетов и частного использования. Однако многие авиапроизводители стремятся к созданию более крупных летательных аппаратов с электрическими силовыми установками, которые возможно будет использовать для коммерческих пассажирских и грузовых авиаперевозок.

Расположенная в Колорадо компания Bye Aerospace объявила о разработке полностью электрического двухмоторного восьмиместного самолета eFlyer 800. Эта компания уже имеет опыт в создании небольших электрических самолетов. Например, недавно было объявлено о начале сборки первого серийного экземпляра двухместного учебно-тренировочного электросамолета eFlyer 2, выполненного из композитных материалов.

Судя по представленным на сайте производителя рендерам, eFlyer 800 будет низкопланом, построенным по нормальной аэродинамической схеме, с Т-образным хвостовым оперением и двумя двигателями, расположенными на крыльях. В качестве силовой установки планируется использовать авиационные электромоторы EUGINeUS с двукратно резервированными обмотками, разрабатываемые партнером Bye Aerospace компанией Safran Electrical & Power.


eFlyer 800

Источник изображения: Bye Aerospace



eFlyer 800

Источник изображения: Bye Aerospace


Питаться электромоторы будут от батарейных блоков с четырехкратным резервированием, а энергии одного заряда по словам разработчиков должно хватить для преодоления 926 километров с крейсерской скоростью около 518 километров в час и максимальной загрузкой 698 килограммов. Также планируется, что самолет сможет подниматься на высоту до 10,6 километров со скоростью 1036 метров в минуту, а максимальная скорость составит 592 километра в час.

Самолет планируется оснастить системой аварийной автоматической посадки и спасательным парашютом, который поможет безопасно приземлить летательный аппарат в аварийной ситуации. В качестве опций будут доступны солнечные панели и встроенные в шасси электродвигатели для рулежки по аэродрому.

Самолет eFlyer 800 будет способен перевозить до 7 пассажиров и управляться одним или двумя пилотами, а стоимость его эксплуатации составит всего одну пятую от стоимости эксплуатации традиционного турбовинтового двухдвигательного самолета схожей вместимости. Кроме того, электрический eFlyer 800 производит гораздо меньше шума по сравнению с обычными самолетами и не выделяет CO2 в процессе эксплуатации.

По словам главы компании Джорджа Бая (Geroge E. Bye), Bye Aerospace уже получает предварительные заказы на свой новый самолет и в ближайшее время планирует заключить несколько соглашений с компаниями из США и Европы, занимающимися чартерными перевозками, услугами воздушного такси и доставкой грузов.

В июне прошлого года легкий двухместный учебно-тренировочный самолет Velis Electro, разработанный словенской компанией Pipistrel, стал первым полностью электрическим самолетом, получившим сертификат типа от Европейского агентства авиационной безопасности EASA.

Андрей Фокин

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Страны
Словения
США
Компании
Safran
ГАЗ Группа
Проекты
Электрический самолёт
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