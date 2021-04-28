Микроволновая пушка Leonidas обезвредит рой беспилотников одним выстрелом

Пушка Leonidas

Как показала практика многих современных локальных конфликтов, даже самые простые гражданские беспилотники, оснащенные самодельными взрывными устройствами, в умелых руках могут стать эффективным оружием – противостоять которому, кстати, не так-то просто.

Поэтому компания Epirus (США) разработала компактный микроволновый излучатель Leonidas для борьбы с беспилотниками. Принцип его действия во многом напоминает микроволновую печь направленного действия, правда, очень большой мощности.

Пушка Leonidas

Цифровое формирование луча гарантирует точное наведение на цель. Leonidas может работать как по одиночным дронам в режиме узкого луча, так и по групповым целям в режиме широкого луча. Среди достоинств системы стоит отметить ее компактность, время приведения в боевую готовность за считанные минуты, а также возможность совершать до 1000 электронных «выстрелов» в секунду по одиночным и групповым целям. При этом оператор находится в полной безопасности. Министерство обороны США уже готовится к массовым закупкам системы после успешных испытаний, в ходе которых Leonidas уничтожил все 66 тестовых дронов из 66 запущенных.