В Черное море зашел корабль береговой охраны США

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон" зашел в Черное море.

В сообщении Шестого флота США сообщили, что это сделано для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.

Как рассказали журналистам в Национальном центре управления оборонной (НЦУО), за кораблем следят силы Черноморского флота.

Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей"

В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.

Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.