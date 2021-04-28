В Росгвардии заявили, что центр информационных технологий ведомства существует давно

С 27 апреля изменилась лишь его организационно-правовая форма, отметил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Центр информационных технологий Росгвардии существует с момента создания ведомства, с 27 апреля изменилась лишь его организационно-правовая форма. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

"Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии с самого начала существовал в структуре ведомства и является правопреемником Главного центра автоматизированной системы управления внутренних войск МВД России, который функционировал с 2002 года. В соответствии с распоряжением премьер-министра РФ от 27 апреля 2021 года изменилась лишь организационно-правовая форма", - сказал он.

По его словам, новая форма позволит более эффективно выполнять задачи, связанные с созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечивать информационную безопасность и техническую защиту информации в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в Росгвардии создан Главный центр информационных технологий, который будет располагаться в Москве.