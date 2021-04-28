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Независимое военное обозрение

Дымовая завеса «Защитника Европы»

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Фото сайта mil.ru
Фото сайта mil.ru.

Действия США и НАТО в Европе способствуют росту военной опасности

Министр обороны России Сергей Шойгу во вторник принял участие в заседании Совета министров обороны государств – участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Душанбе. В своем выступлении он в очередной раз обратил внимание на рост военной опасности со стороны США и НАТО, на националистические настроения на Украине, провоцирующие вооруженный конфликт на Донбассе. В настоящее время все это может стать катализатором для начала большой войны.

«Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», - сказал Сергей Шойгу.

«В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», - сказал Шойгу.

При этом Россия, отметил министр, перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может, Россия и впредь будет делать все, что сочтет нужным для обеспечения безопасности своих границ.

«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории», - сказал Шойгу.

«Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», - констатировал Шойгу.

Так министр прокомментировал заявления ряда западных политиков, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации, якобы, под внешним давлением.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил недавно, что возвращение в пункты постоянной дислокации войск, задействованных на учениях в Крыму и соседних регионах – дымовая завеса.

«Я говорю о дымовой завесе: при оставлении на месте оборудования и материальной части создается возможность быстрого наращивания своих действий», - сказал министр в интервью телеканалу Эс-Вэ-Тэ.

По словам Хультквиста, РФ создает себе значительную свободу действий, оставляя на месте вооружения и тыловые структуры. «Таким образом, сюда можно очень быстро перебросить личный состав. В перспективе можно повышать и понижать уровень напряженности в зависимости от того, что соответствует интересам России», - заявил министр обороны Швеции.

Президент Украины Владимир Зеленский расценил отвод российских войск в глубь территории РФ как заслугу Киева и в интервью газете Financial Times назвал это «маленькой победой».

Глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур заявил, что его страну беспокоила вероятность вторжения России на Украину, поскольку наблюдалась концентрация частей и подразделений Вооруженных сил РФ на границах с соседним государством. В интервью изданию Sunday Times Мур он сказал, что Британия и США предупреждали власти РФ о серьезных последствиях вторжения на Украину, отметив, что Россия для него – одна из наиболее насущных проблем.

На этом фоне Россия продолжает внимательно отслеживать ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений «Defender Europe 2021». Командующий армией США в Европе и Африке Кристофер Каволи подчеркивает, что они рассчитаны на несколько месяцев и должны продемонстрировать способность Соединенных Штатов и их союзников реагировать на международные угрозы.

«Учения дадут нам прекрасную возможность отточить наши возможности вместе с нашими союзниками и партнерами в стратегически важном Балканском и Черноморском регионе, чтобы мы коллективно были готовы реагировать на любой кризис, который может возникнуть», - добавил американский военачальник.

Военно-воздушные силы и флот США планируют показать новые высокотехнологичные возможности средств противовоздушной и противоракетной обороны, навыки бригад по поддержке сил безопасности в Европе. Из 28 тыс. участников учений примерно 2,1 тыс. – представители Национальной гвардии и еще 800 – армейского резерва США. В настоящее время американцы уже перевозят свое вооружение, технику и персонал в Нидерланды, Италию и Германию.

Учения пройдут в несколько этапов: Swift Response («Стремительное реагирование») стартует в начале мая. В ходе этого этапа будут проводиться воздушно-десантные операции в Эстонии, Болгарии и Румынии с участием более 7 тыс. военнослужащих из 11 стран.

Immediate Response («Немедленное реагирование») пройдет с середины мая по начало июня. В ходе маневров более 5 тыс. военнослужащих из восьми государств на 31 полигоне в десяти странах проведут боевые стрельбы и совместные операции по материально-техническому обеспечению фронта на суше.

«Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», - сказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств – участников ОДКБ.


Дмитрий Сафонов

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