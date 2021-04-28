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Интерфакс-АВН

США на время перебрасывают системы залпового огня HIMARS в Афганистан

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Пуск ракеты из M142 HIMARS
Пуск ракеты из M142 HIMARS.
Источник изображения: armyrecognition.com

Вашингтон. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Американское военное командование перебрасывает реактивные системы залпового огня HIMARS из Кувейта в Афганистан, чтобы осуществлять прикрытие во время вывода своего контингента с афганской территории, сообщило Центральное командование вооруженных сил США.

"Реактивные системы залпового огня HIMARS направляются из Кувейта в Афганистан, чтобы поддержать вывод войск", - написало Центральное командование в Twitter.

В понедельник США начали перебрасывать в Катар бомбардировщики, которые тоже будут прикрывать американские войска и силы коалиции во время вывода из Афганистана.

Администрация американского президента Джо Байдена собирается начать выводить военных из Афганистана 1 мая и закончить к 11 сентября.

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Катар
Кувейт
США
Продукция
HIMARS
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