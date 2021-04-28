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Корабли на воздушной подушке высадили десант на Балтийское побережье

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Источник изображения: vpk-news.ru

Малые десантные корабли на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» и «Мордовия» Балтийского флота в ходе планового учения выполнили задачу по переброске морских пехотинцев с высадкой десанта на побережье Балтийского моря.

В ходе отработки плановых задач боевой подготовки экипажи МДКВП осуществили высадку морского десанта на необорудованное побережье. В десантировании было задействовано подразделение десантно-штурмовой роты морской пехоты Балтийского флота на десяти бронетранспортерах БТР-82А.

Во время перехода к месту высадки десанта специалисты ракетно-артиллерийских боевых частей кораблей провели артиллерийские стрельбы по надводным и воздушным целям. Стрельбы выполнялись из 30-мм автоматических установок комплекса АК-630.

Кроме того, были проведены учения по борьбе за живучесть, радиационной, химической и биологической защите кораблей в море.

«Евгений Кочешков» и однотипный с ним МДКВП «Мордовия» являются самыми большими в мире десантными кораблями на воздушной подушке и стоят на вооружении Балтийского флота. МДКВП «Евгений Кочешков» и «Мордовия» проекта 12322 «Зубр» предназначены для приёма с оборудованного или необорудованного берега морского десанта с боевой техникой, перевозки морем, высадки на побережье противника и огневой поддержки десантируемых войск, отмечает пресс-служба ЗВО.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-630 Ласка
БТР-82
БТР-82А
Зубр
Проекты
12322 Зубр
БФ
Военные учения
ЯО
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