Китай запустил тестовый спутник для добычи ресурсов из астероидов с ловчей сетью на борту

Сегодня днем Поднебесная запустила при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-6» на солнечно-синхронную орбиту сразу девять спутников. Среди них был демонстратор технологий NEO-1 компании Origin Space, которая занимается разработкой способов добычи ресурсов в космосе. Аппарат несет на борту мишень, которую в ходе своей испытательной миссии он должен будет выпустить, а затем поймать при помощи сети.

Ракета «Чанчжэн-6», она же CZ-6 или, буквально, «Великий поход 6», стартовала с космодрома Тайюань в провинции Шаньси во вторник, 27 апреля, в 11:20 по местному времени (6:20 по московскому). Как сообщает портал SpaceNews, спустя час Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), государственное космическое агентство Поднебесной, отчиталась об успешном запуске.

Самым интересным с технологической точки зрения спутником под обтекателем этой CZ-6 был NEO-1. Аппарат создан шанхайской компанией ASES Spaceflight Technology по заказу стартапа Origin Space из города Шэньчжэнь. Его цель — отработать методику захвата неуправляемых объектов на околоземной орбите. Для этого на борту NEO-1 есть тестовая мишень со спиралевидным рисунком, настоящая космическая ловчая сеть и электроракетная двигательная установка. Дополнительно на спутник установлено несколько вспомогательных и одна основная широкоугольная камеры.

Дата испытаний пока не объявлена, да и компании-резиденты Китая редко анонсируют подобные мероприятия заранее, просто по итогу отчитываются о результатах (обычно — только об успешных). Но известно, что по плану NEO-1 должен выпустить мишень, а затем поймать ее сетью и спустить на более низкую орбиту. Таким образом Origin Space хочет продемонстрировать, что обладает возможностью отследить, идентифицировать, захватить и управлять любым небольшим космическим объектом. Естественно, есть ограничения по скорости и массе, но для начала и такое упражнение успешно выполнить неплохо.

Спутник NEO-1 Источник изображения: Origin Space

В перспективе Origin Space планирует запустить NEO-2 к Луне, чтобы проверить работу своих технологий за пределами околоземной орбиты. А зонд NEO-X в неопределенном будущем осуществит попытку поимки настоящего астероида. Кроме того, уже в этом году в космос отправится еще один испытательный аппарат компании — Yang Wang 1 («Смотреть вверх» или «Поднимать глаза»). В его арсенале окажутся два телескопа (ультрафиолетовый и видимого диапазона) для поиска околоземных астероидов.

Соседи по обтекателю

Экспериментальный спутник NEO-1 — далеко не основной «пассажир» ракеты «Чанчжэн-6» в этой миссии. Главная полезная нагрузка носителя в сегодняшнем запуске была представлена тремя аппаратами: Qilu-1, Qilu-4 и Foshan-1. Все они предназначены для дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Первый — радаром с синтезированной апертурой, второй и третий — оптическими средствами, включая панхроматическую камеру на Foshan-1.

Остальные пять спутников, также как и NEO-1 — либо демонстраторы технологий, либо экспериментальные аппараты. Кубсаты Golden Bauhinia-1 и 2 — зонды ДЗЗ, созданные компанией ZeroG Lab из Пекина, специализирующейся на микро- и наноспутниках. Аналогичное назначение, только разные оптические инструменты, имеют и Guotong-1 с Taijing-2-01. Аппараты произведены еще двумя стартапами из Поднебесной, отрабатывающими технологии, которые они собираются предлагать на растущем рынке современной коммерческой космонавтики. Наконец, спутник Tianqi-9, разработанный также ASES, предназначен для обеспечения связи устройствам «интернета вещей».

Спутник NEO-1 Источник изображения: Origin Space

Да и сам этот полет «Чанчжэн-6» примечателен тем, что служит своеобразным заявлением о начале коммерческих запусков организацией China Great Wall Industry Corporation (CGWIC). С помощью данной дочерней компании Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация планирует оказывать услуги по выводу небольших спутников на международном рынке. Даже новый бренд для этого придумали — Long March Express.

Запуск ракеты нового поколения

Несмотря на довольно скромные характеристики «Чанчжэн-6», ее запуском космонавтика Поднебесной искренне гордится. Эта ракета относится к новому поколению китайских носителей, в которое входят также CZ-5 (тяжелого класса) и CZ-7 (среднего класса). В отличие от активно эксплуатирующихся CZ-2, CZ-3 и CZ-4, они используют не токсичные и дорогие высококипящие компоненты топлива (несимметричный диметилгидразин с тетраоксидом азота), а более дешевые, экологичные и безопасные — водород, кислород, керосин и перекись водорода (в зависимости от ступени).

Что примечательно, комментируя сегодняшний запуск «Чанчжэн-6» CASC назвала его шестнадцатым, хотя судя по данным из открытых источников ракета летала до этого всего четыре раза. Вероятно, государственная корпорация посчитала все полеты носителей семейства — если суммировать известные старты CZ-5, CZ-6 и CZ-7 цифры совпадают. Либо мы все чего-то не знаем, конечно же.

Запуск CZ-6 Источник изображения: CASC

Шестой «Великий поход» относится к легкому классу ракет. Этот носитель способен вывести на солнечно-синхронную орбиту до тонны полезной нагрузки. Его первая ступень — модифицированный боковой ускоритель от «Чанчжэн-5» с одним керосин-кислородным двигателем вместо двух. Во второй ступени используется та же топливная пара. А вот третья ступень (разгонный блок) оснащается двигателями, использующими пероксид водорода в качестве окислителя (топливо — также керосин). Отметим, что по другим данным верхняя ступень все же классическая для китайской космонавтики, то есть использует высококипящие компоненты ракетного топлива.

В рамках развития CZ-6 планируется создать еще две версии ракеты. Одна получит боковые ускорители и увеличенную первую ступень, что позволит выводить на низкую околоземную орбиту вчетверо больше груза. А вторая будет многоразовой — ее первую ступень научат возвращаться в атмосферу Земли. Метод посадки пока не анонсировался, но не факт, что используют решение аналогичное реализованному SpaceX в ее Falcon 9.