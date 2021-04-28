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Российская газета

Шойгу: Россия видит усиление военной активности НАТО в Европе

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Военнослужащие поднимают флаг НАТО
Военнослужащие поднимают флаг НАТО.
Источник изображения: © Sgt. Kirstin Merrimarahajara

Россия видит усиление военной активности НАТО в Европе. Об этом во вторник в Душанбе на заседании Совета министров обороны стран ОДКБ заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу.

"Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений "Дефендер Юроп", - отметил министр. - Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли в понедельник в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники", - отметил, в частности, Шойгу.

По его оценке, росту военной опасности способствуют США и НАТО, усиливающие передовое присутствие войск альянса на континенте. Кроме того, модернизируется военная инфраструктура альянса, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется концепция США "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - заметил Шойгу.

Напомним, что недавно министр обороны Швеции Петер Хультквист сравнил возвращение задействованных на учениях российских войск с "дымовой завесой". Мол, на местах маневров оставлены вооружения и тыловые структуры, что позволяет оперативно перебросить туда личный состав. Президент Украины Владимир Зеленский вообще назвал возвращение наших войск "маленькой победой" Киева. А глава внешней разведки Великобритании Ричард Мур похвастался, что Британия и США предупреждали власти РФ "о серьезных последствиях" вторжения на Украину.

В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России 

Из подобных высказываний следует, что Москва вернула войска в пункты постоянной дислокации чуть ли не под внешним давлением. В ответ Шойгу заявил, что подобные предупреждения Россия не приемлет и намерена впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности своих границ.


Юрий Гаврилов

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