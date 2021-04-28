Автомобиль с российскими миротворцами подорвался на мине в Карабахе

Машина с российскими миротворцами подорвалась на противотанковой мине в Нагорном Карабахе, двое человек ранены. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил пресс-секретарь МВД непризнанной республики Унан Тадевосян.

«Инцидент произошел три дня тому назад. Два миротворца получили ранения. Сейчас жизни российских военных вне опасности, они госпитализированы», — приводит слова Тадевосяна агентство «Интерфакс».

По словам пресс-секретаря МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики, из-за произошедшего районе Физули пришлось приостановить поиски останков военнослужащих, которые погибли во время недавнего военного конфликта.

8 апреля российские миротворцы обеспечили полную безопасность процесса ремонтно-восстановительных работ поврежденного участка газовой магистрали на линии разграничения сторон в районе Нагорного Карабаха. Саперам подразделения гуманитарного разминирования удалось обследовать территорию и трубы на наличие взрывоопасных предметов, после чего военнослужащие Центра гуманитарного реагирования сопроводили представителей ремонтной службы к месту аварии.

Боевые действия в Нагорном Карабахе завершились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.