Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан

Глава российского военного ведомства 28 апреля проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым

БУХАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник прибыл с официальным визитом в Узбекистан, где 28 апреля он проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым. Переговоры пройдут в Бухаре.

"Главы военных ведомств обсудят проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Шойгу прибыл в Узбекистан из Таджикистана, где ранее во вторник принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ и провел двусторонние переговоры с министром обороны республики Шерали Мирзо.