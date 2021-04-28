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ТАСС

Шойгу прибыл с официальным визитом в Узбекистан

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: © Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Глава российского военного ведомства 28 апреля проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым

БУХАРА, 27 апреля. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник прибыл с официальным визитом в Узбекистан, где 28 апреля он проведет переговоры с министром обороны республики Баходиром Курбановым. Переговоры пройдут в Бухаре.

"Главы военных ведомств обсудят проблемы международной и региональной безопасности, актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества", - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.

Шойгу прибыл в Узбекистан из Таджикистана, где ранее во вторник принял участие в заседании Совета министров обороны стран ОДКБ и провел двусторонние переговоры с министром обороны республики Шерали Мирзо.

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Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
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