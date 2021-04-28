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Ракетный крейсер «Москва» проведет стрельбы в Черном море

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Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

Флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» проведет боевые стрельбы в Черном море на фоне отправки туда американского патрульного корабля. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.

Как отмечается, «Москва» примет участие в учениях вместе с другими судами ЧФ и морской авиацией. Также в маневрах будут задействованы системы противовоздушной обороны. Планируется, что крейсер отработает применение своего главного ракетного комплекса и постреляет из своих артиллерийских и зенитных орудий по морской цели, имитирующей корабль условного противника.

В пресс-службе пояснили, что на время учений акватория Черного моря, в которой будут проходить стрельбы, будет закрыта в целях обеспечения безопасности.

Ранее 27 апреля стало известно, что 6-й оперативный флот США направил в Черное море свой патрульный корабль береговой охраны Hamilton. Ожидается, что в ходе пребывания в данной акватории он будет «взаимодействовать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе».

В начале апреля появилась информация, что США планируют направить эсминцы «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море. По данным СМИ, Белый дом таким образом хотел поддержать Украину. В Пентагоне подобные сообщения не подтвердили, но турецкие власти заявили о получении уведомления о проходе двух военных кораблей в черноморскую акваторию.

Однако после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена военные корабли сменили курс. Пентагон объяснил отмену прохода военных кораблей США через Босфор в Черное море нежеланием ухудшать ситуацию в отношениях между Россией и Украиной.


Марта Ольховская

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