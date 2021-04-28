Шойгу заявил о самостоятельном решении России перемещать свои войска

Шойгу назвал неприемлемыми предупреждения о последствиях учений России

Россия перемещает войска по своей территории в соответствии своим планам - без внешнего воздействия, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он отметил, что "только ленивый" не комментировал передвижение российских военных по стране. Глава ведомства предупредил, что Россия и дальше намерена обеспечивать безопасность своих границ, несмотря на "хор обвинений".

Перемещение российских войск происходит без внешнего воздействия, то есть согласно планам армии, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что "только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений по любому поводу". Он пояснил, что имеет в виду проведение учений и возвращение военных в пункты постоянной дислокации.

"Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - сказал Шойгу во время заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ, прошедшего в Душанбе.

Шойгу также заявил о росте военной опасности из-за действий США и НАТО в Европе "по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия". "Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки", - пояснил он.

В то же время, "подогрев националистических настроений на Украине" "провоцирует вооруженный конфликт в Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", отметил глава Минобороны России.

С конца марта страны Запада и Украина все чаще заявляют о стягивании российских войск к границам России, в том числе южным и западным. В Киеве в середине апреля заявляли, что Москва стянула к границам более 100 тыс. солдат.

"Собранные данные позволяют нам признать продолжающуюся подготовку к приближению к украинским границам дополнительных подразделений с континентальной России", - приводит "Интерфакс" слова министра обороны Украины Андрея Тарана.

По его словам, численность войск, "сконцентрированных вдоль украинских границ в этом направлении, достигнет 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных".

Таран подчеркнул, что Украина обеспокоена "вероятной подготовкой регулярных российских войск". Киев полагал, что наращивание сил России у границ для проведения учений может быть использовано для "непредсказуемых, эскалационных действий", которые могут исходить со стороны полуострова.

В то же время, Таран выразил мнение, что Москва может симметрично развертывать войска в ответ на учения Defender Europe, чтобы усилить боеготовность для российских стратегических учений "Запад 2021".

О том, что российские войска стягивают к западным границам, говорил и верховный представитель ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозеп Боррель. Он называл цифры, аналогичные тем, о которых говорил Таран.

В Кремле отметили, что Россия перемещает войска по своей территории по своему усмотрению - это "не должно никого волновать".

При этом передвижение солдат и техники не угрожает соседним государствам. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что российская угроза - "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы" и получать за это бонусы и преференции.

Глава Минобороны Сергей Шойгу, в свою очередь, обращал внимание, что наращиванию боевых возможностей войск Южного военного округа (ЮВО) способствуют попытки Североатлантического альянса противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока.

В МИД России ранее отмечали, что перемещение войск России является ответом на действия западных стран, в частности, проведение учений вблизи российских границ. На этот год Украина вместе со странами НАТО запланировала около семи таких мероприятий в Черном море.

Милана Геликова