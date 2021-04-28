Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 44-й катер класса "Сентинел"

ЦАМТО, 27 апреля. Компания Bollinger Shipyards 22 апреля объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 44-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1144) "Глен Харрис" (Glen Harris).

В общей сложности это 167-й катер, который компания Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. "Глен Харрис" станет третьим из шести катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Манаме (Бахрейн), где заменят патрульные катера класса "Айленд". Катера будут применяться в составе Патрульных сил Юго-Западной Азии (формирование Береговой охраны США, размещенное в Манаме, Бахрейн).

Ранее, в апреле, Bollinger объявила о приобретении верфи Terrebonne Parish компании Gulf Island Fabrication, Inc., что расширило ее строительные и ремонтные возможности. Gulf Island строила буксиры и спасательно-буксировочные суда (T-ATS) для ВМС США. Эти проекты передаются вместе с продажей акций компании.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость хода – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.