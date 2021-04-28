Войти
ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 44-й катер класса "Сентинел"

331
0
0
Логотип Bollinger Shipyards
Логотип судостроительной компании Bollinger Shipyards.
Источник изображения: http://www.bollingershipyards.com/

ЦАМТО, 27 апреля. Компания Bollinger Shipyards 22 апреля объявила о состоявшейся в Ки-Уэсте (шт.Флорида) передаче командованию Береговой охраны США 44-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сентинел" – (WPC 1144) "Глен Харрис" (Glen Harris).

В общей сложности это 167-й катер, который компания Bollinger передала Береговой охране США за последние 35 лет. "Глен Харрис" станет третьим из шести катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Манаме (Бахрейн), где заменят патрульные катера класса "Айленд". Катера будут применяться в составе Патрульных сил Юго-Западной Азии (формирование Береговой охраны США, размещенное в Манаме, Бахрейн).

Ранее, в апреле, Bollinger объявила о приобретении верфи Terrebonne Parish компании Gulf Island Fabrication, Inc., что расширило ее строительные и ремонтные возможности. Gulf Island строила буксиры и спасательно-буксировочные суда (T-ATS) для ВМС США. Эти проекты передаются вместе с продажей акций компании.

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного корабля серии FRC (Fast Response Cutter) был заключен по результатам тендера с Bollinger Shipyards в сентябре 2008 года. Катера "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд". Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии. На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 64 катера.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Его длина составляет 46,9 м, водоизмещение – около 200 т, скорость хода – 28 узлов, дальность плавания – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток. Катера предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Нидерланды
США
Компании
Bollinger Shipyards
Damen Shipyards
Проекты
Sentinel
Похожие новости
17.03.2021
Береговая охрана США приняла на вооружение 42-й катер класса "Сентинел"
03.03.2021
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 43-й катер класса "Сентинел"
01.02.2021
Береговая охрана США приняла на вооружение 41-й катер класса "Сентинел"
12.08.2020
Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 40-й катер класса "Сентинел"
18.06.2020
Береговая охрана США приняла на вооружение 37-й катер класса "Сентинел"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 13:46
  • 5
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 28.04 12:23
  • 190
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 28.04 12:19
  • 2
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 11:52
  • 4
Гаубица на плече
  • 28.04 11:31
  • 2
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 28.04 11:13
  • 7
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 28.04 04:12
  • 2
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой