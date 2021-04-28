У России могут быть проблемы с уходом США из Афганистана

Россия Таджикистан должны быть готовы к совместному отражению возможных угроз из Афганистана.

Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо в рамках прошедшего в Душанбе заседания Совета министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», - отметил Шойгу, напомнив, что на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и вооруженных сил Таджикистана.

Как подчеркнул Шойгу, у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

«С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы», - сообщил он.