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У России могут быть проблемы с уходом США из Афганистана

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Источник изображения: vpk-news.ru

Россия Таджикистан должны быть готовы к совместному отражению возможных угроз из Афганистана.

Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства Таджикистана генерал-полковником Шерали Мирзо в рамках прошедшего в Душанбе заседания Совета министров обороны государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений», - отметил Шойгу, напомнив, что на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и вооруженных сил Таджикистана.

Как подчеркнул Шойгу, у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

«С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы», - сообщил он.

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Афганистан
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Таджикистан
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Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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