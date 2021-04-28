Войти
Российская газета

В нацгвардии появится центр информационных технологий войск

454
0
0
Источник изображения: Александр Корольков/РГ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного казенного учреждения "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации". Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Его задача - создание, развитие и эксплуатация информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности в Росгвардии. Место дислокации - Москва.

Росгвардия будет учредителем этой структуры. Премьер-министр определил трехмесячный срок для утверждения устава учреждения, государственной регистрации и начала работы.

Впрочем, Главный центр информационных технологий в Росгвардии уже существует почти 48 лет.

В ноябре 1973 года во внутренних войсках МВД СССР была создана лаборатория автоматизации в количестве 7 человек. Их задачей была разработка технического задания на проектирование АСУ ВВ МВД СССР. Через год лаборатория была преобразована в отдел в количестве уже 25 человек, а еще через год появились уже два отдела в количестве 60 человек. С тех пор все шло по нарастающей - появлялись новые самостоятельные отделы, управления, информационно-вычислительные и другие научные центры.

Главным центром информационных технологий Росгвардии эта структура стала именоваться в январе 2019 года.

В чем же смысл распоряжения главы правительства? Центр становится теперь не просто одним из главков Росгвардии, а полноценным, самостоятельным госучреждением, с более широкими задачами и другим финансированием. По сути, создается принципиально новый научно-исследовательский институт или конструкторское бюро. Не исключено, что ему будут переданы промышленные предприятия, в том числе и с экспортными возможностями.

У центра девять направлений деятельности, каждое из которых может быть двойного назначения - военного и гражданского. Это эксплуатация и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; организация централизованной обработки данных; разработка, внедрение и сопровождение информационных систем; автоматизация предоставления государственных услуг; информационная безопасность; обеспечение технической защиты информации; организация межведомственного электронного взаимодействия; импортозамещение программного обеспечения; удостоверяющий центр войск национальной гвардии.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
ИТ
Похожие новости
13.01.2021
"РГ" публикует закон о защите личных данных сотрудников некоторых ведомств
09.10.2020
Росгвардия поможет коллегам из Беларуси
02.06.2020
Возможности боевых лазеров вышли на новый уровень
10.04.2018
Робот-миномет испытан американскими военными на учениях в Германии
02.06.2017
Спецслужбы СНГ отработали на учениях случаи применения интернета террористами для вербовки
29.08.2016
Первый замдиректора Росгвардии Меликов получил звание генерал-полковника
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 13:46
  • 5
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 28.04 12:23
  • 190
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 28.04 12:19
  • 2
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 11:52
  • 4
Гаубица на плече
  • 28.04 11:31
  • 2
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 28.04 11:13
  • 7
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 28.04 04:12
  • 2
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой