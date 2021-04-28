В нацгвардии появится центр информационных технологий войск

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Федерального государственного казенного учреждения "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации". Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

Его задача - создание, развитие и эксплуатация информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности в Росгвардии. Место дислокации - Москва.

Росгвардия будет учредителем этой структуры. Премьер-министр определил трехмесячный срок для утверждения устава учреждения, государственной регистрации и начала работы.

Впрочем, Главный центр информационных технологий в Росгвардии уже существует почти 48 лет.

В ноябре 1973 года во внутренних войсках МВД СССР была создана лаборатория автоматизации в количестве 7 человек. Их задачей была разработка технического задания на проектирование АСУ ВВ МВД СССР. Через год лаборатория была преобразована в отдел в количестве уже 25 человек, а еще через год появились уже два отдела в количестве 60 человек. С тех пор все шло по нарастающей - появлялись новые самостоятельные отделы, управления, информационно-вычислительные и другие научные центры.

Главным центром информационных технологий Росгвардии эта структура стала именоваться в январе 2019 года.

В чем же смысл распоряжения главы правительства? Центр становится теперь не просто одним из главков Росгвардии, а полноценным, самостоятельным госучреждением, с более широкими задачами и другим финансированием. По сути, создается принципиально новый научно-исследовательский институт или конструкторское бюро. Не исключено, что ему будут переданы промышленные предприятия, в том числе и с экспортными возможностями.

У центра девять направлений деятельности, каждое из которых может быть двойного назначения - военного и гражданского. Это эксплуатация и развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры; организация централизованной обработки данных; разработка, внедрение и сопровождение информационных систем; автоматизация предоставления государственных услуг; информационная безопасность; обеспечение технической защиты информации; организация межведомственного электронного взаимодействия; импортозамещение программного обеспечения; удостоверяющий центр войск национальной гвардии.

Михаил Фалалеев