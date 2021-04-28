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Российская газета

НКЦКИ: Банки не должны применять только биометрию для идентификации личности

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Николай Мурашов.
Николай Мурашов.
Источник изображения: Владимир Трефилов/ РИА Новости

Банки не должны использовать только чат-боты и биометрию для идентификации клиентов, поскольку цифровая копия того или иного человека может быть использована для противоправных действий против него. Об этом на онлайн брифинге в Москве сообщил заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

По его словам, когда они оказываются единственными, то в любой момент могут быть использованы против человека. Он пояснил, что сегодня мы оставляем отпечатки пальцев, нас фотографируют камеры по несколько раз, телефоны снабжены фото- и видеокамерами, которые позволяют незаметно для человека снять его движение, воспроизвести его образ и впоследствии использовать для проведения тех или иных действий во вред ему.

Как отметил представитель НКЦКИ, в первую очередь это касается именно биометрических систем идентификации личности во время банковских и других финансовых операций. Патент на разработку чат-бота - цифровой копии человека - в конце прошлого года получила компания Microsoft

Центр кибербезопасности НКЦИ был создан приказом директора ФСБ Александра Бортникова осенью 2018 года. В его задачу входит координация деятельности субъектов критической информационной инфраструктуры России по вопросам обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты.


Иван Егоров

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Страны
Россия
Проекты
ИТ
Кибербезопасность
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