В грунте с астероида Рюгу могут быть органические вещества

Более подробные их исследования начнутся в июне этого года

ТОКИО, 27 апреля. /ТАСС/. Предварительный анализ фрагментов астероида Рюгу говорит, что в них могут быть органические вещества. Эти образцы на Землю доставил японский космический аппарат "Хаябуса-2", сообщает NHK.

Cпециалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) исследовали частицы грунта с астероида с помощью инфракрасного света. Результаты анализа говорят, что в образцвх, которые "Хаябуса-2" доставил на Землю, могут быть органические вещества. Более детальной информации у ученых пока нет. Подробное изучение фрагментов космического тела начнется в июне.

Сейчас ученые в лаборатории сортируют и регистрируют каждую отдельную частицу астероида. К июню будет сформировано девять команд специалистов, каждая из которых будет заниматься детальным анализом по тому или иному направлению.

Капсулу с образцами с Рюгу "Хаябуса-2" сбросил на Землю 5 декабря, завершив тем самым свою шестилетнюю экспедицию к этому небесному телу. Капсула успешно приземлилась на юге Австралии, где ее обнаружили японские специалисты. Впоследствии ее доставили в лабораторию JAXA рядом с Токио.

После сброса капсулы зонд отправился к астероиду 1998 KY26 диаметром 30 метров. Ожидается, что в июле 2031 года "Хаябуса-2" совершит посадку на его поверхность и возьмет образцы грунта, в котором могут содержаться частицы воды и органических веществ.