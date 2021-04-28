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Российская газета

Всевидящий "Норов": чем был уникален советский опытный "убийца танков"

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Cоветская самоходная артиллерийская установка 2C15 "Норов".
Cоветская самоходная артиллерийская установка 2C15 "Норов".
Источник изображения: Алексей Карпычев / youtube.com

Советская противотанковая самоходка 2С15 "Норов" могла поражать противника в любое время суток с помощью уникального радиолокационного прицела. Работы по этой теме начались в середине 70-х годов и продолжались почти десять лет.

Внешне эта боевая машина очень похожа на другую советскую САУ - известную 122-мм 2С1 "Гвоздика", хорошо показавшую себя в ходе многочисленных военных конфликтов.

У них одинаковые ходовые части, формы корпуса с противопульной защитой.

300-сильный дизельный двигатель "Норова" давал ему возможность разгоняться по шоссе до 60 км/ч. Скорость форсирования вплавь водных преград составляла 4,5 км/ч. Запас хода по шоссе - 500 км.

Башня по своей конструкции отличалась от той, что была на "Гвоздике". Ее приспособили под установку длинноствольной 100-мм пушки и специального оборудования.

В начале 80-х годов на вооружение артиллерийских подразделений Советской армии стали поступать буксируемые 100-мм орудия МТ-12Р "Рута", также оснащенные РЛС. Они давали возможность обнаруживать бронетехнику противника на дистанциях до 3500 метров. Предполагается, что аналогичными возможностями обладала и 2С15.

Правда, данную САУ так и не удалось довести до серийного производства - страны НАТО развернули производство танков третьего поколения (М1 Abrams, Leopard 2, Challenger ) для борьбы с которыми уже нужны были пушки более крупных калибров.



Алексей Брусилов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Leopard-2
Гвоздика
Проекты
NATO
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