Зеленский проверил боеготовность ВСУ у границы с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский, находясь с визитом в Херсонской области, проверил боевую готовность подразделений на границе с Крымом. Об этом во вторник, 27 апреля, пишет пресс-служба офиса главы государства.

Посетив линию соприкосновения, украинский лидер осмотрел блиндаж и окопы и пообщался с военнослужащими. Президент также провел инспекцию условий пребывания бойцов на позициях и системы укреплений на административной границе с Крымом.

«Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии —техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что в любой момент может быть возвращение войск к границам нашей страны», — заявил украинский лидер.

О том, что Зеленский прибыл в Херсонскую область с рабочей поездкой, стало известно ранее в этот же день.

8 апреля украинский президент приехал с визитом в Донбасс. Отмечалось, что Зеленский прибыл в регион, чтобы «поддержать боевой дух защитников». Сам Зеленский объяснял, что как Верховный главнокомандующий хочет быть с украинскими солдатами «в тяжелые времена».

Также украинский лидер посетил передовые позиции военнослужащих страны, где было выявлено наибольшее количество нарушений режима прекращения огня.