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ЦАМТО

Airbus Helicopters расширяет возможности БЛА VSR700

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VSR700
Беспилотник VSR700.
Источник изображения: Airbus Helicopters

ЦАМТО, 27 апреля. Компании Naval Group и Airbus Helicopters по требованию ВМС Франции расширили диапазон режимов полета демонстратора беспилотного летального аппарата вертолетного типа VSR700 в ходе недавних испытаний.

Как сообщает Jane's International Defence Review, компания Airbus сообщила, что БЛА вертикального взлета и посадки (ВВП) VSR700 достиг скорости 60 узлов, "полностью раскрыв диапазон режимов полета на низкой скорости".

В 2018 году Генеральная дирекция по вооружениям министерства ВС Франции (DGA) заключила с компаниями Naval Group и Airbus Helicopters контракт на поставку демонстратора БЛА VSR700 для возможных испытаний с борта корабля ВМС Франции в рамках разработки беспилотной системы корабельного базирования SDAM (Navy Airborne Drone System).

Как сообщила компания Airbus, после последних испытаний общий налет БЛА достиг 10 часов, что приблизило программу к поставленной цели – выполнению полета с борта корабля ВМС Франции в море. Как заявляет компания, достигнув скорости 60 узлов, VSR700 приближается к порогу, необходимому для проведения демонстрации ВМС Франции в море в 2022 году.

Ранее компания Airbus Helicopters сообщила, что VSR700 представляет собой модифицированный легкий пилотируемый вертолет "Кабри G2" компании Helicopteres Guimbal, оснащенный технологиями обеспечения автономного полета, включая возможность распознавать препятствия и избегать столкновения с ними. Хотя технические характеристики БЛА VSR700 не разглашаются, "Кабри G2", на проекте которого он основан, оснащен поршневым двигателем Lycoming O-360 мощностью 180 л.с. Максимальная взлетная масса – 700 кг, скорость полета – 185 км/ч, дальность полета – 700 км, практический потолок – около 13000 футов (3950 м). Поскольку VSR700 выполняет полет в автономном режиме, оператор не управляет им, а контролирует план полета.

По своим массогабаритным характеристикам VSR700 относится к тому же классу, что и разработанный Northrop Grumman БЛА MQ-8B "Файр Скаут", принятый на вооружение ВМС США. Вполне вероятно, что какая бы платформа ни была выбрана ВМС Франции для удовлетворения требований к системе SDAM, она будет использоваться в аналогичной роли, выполняя такие задачи, как ретрансляция связи, сбор информации, наблюдение и разведка вне зоны прямой видимости, а также нанесение ударов.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Франция
Продукция
Fire Scout
VSR700
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Lycoming Engines
Northrop Grumman
Проекты
БПЛА
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