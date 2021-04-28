В Москве создадут центр кибербезопасности Росгвардии

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. В Москве появится "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации", который будет отвечать за кибербезопасность ведомства, следует из распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению, центр будет иметь форму федерального государственного казенного учреждения (ФГКУ).

"Определить, что основными целями деятельности учреждения являются создание, развитие и эксплуатация информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, использование информационно-коммуникационных технологий, а также обеспечение информационной безопасности и технической защиты информации в войсках национальной гвардии РФ", - говорится в тексте документа.

Росгвардия должна осуществлять функции и полномочия учредителя учреждения, а также за три месяца утвердить устав учреждения, зарегистрировать его и организовать его работу.