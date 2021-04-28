Войти
Российская газета

Узбекистан, Сербию и Монголию пригласят на мероприятия под эгидой ОДКБ

678
0
+1
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Заместитель министра обороны России Александр Фомин.
Источник изображения: Григорий Сысоев / РИА Новости

Российская сторона предлагает приглашать представителей Узбекистана, Сербии, Монголии, а также других дружественных стран на мероприятия, которые проводятся под эгидой Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на полях заседания совета министров обороны в Душанбе.

По его словам, эту инициативу внес на обсуждение Сергей Шойгу. На заседании глава Минобороны РФ предложил по линии рабочих органов ОДКБ начать формирование необходимой для этого нормативной правовой базы.

Российский министр высказался о необходимости продолжить привлекать подразделения и наблюдателей из других стран, в первую очередь из ОДКБ, ШОС и СНГ, к ежегодным стратегическим учениям российских Вооруженных сил, отметил Фомин.

Так, в этом году таким мероприятием будут стратегические учения "Запад". "Кроме того, необходимо наращивать совместную работу в сфере безопасности с Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Фомин.


Александр Степанов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Монголия
Россия
Сербия
Узбекистан
Компании
Минoбороны РФ
ОДКБ
Персоны
Фомин Александр
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
ШОС
Похожие новости
22.07.2019
Косовский кризис встал между Западом и Белградом
05.04.2018
Участники MCIS-2018 обсудят в Москве глобальную безопасность
07.11.2017
"Не волнуйтесь, Запад нас внимательно слушает"
21.04.2015
Замминистра обороны РФ Анатолий Антонов подвел итоги работы IV Московской конференции по международной безопасности
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 13:46
  • 5
Перехват в космосе: что известно о новой российской противоракете
  • 28.04 13:27
  • 26
«Ольха» и «Булат»: чем Киев может грозить при обострении в Донбассе
  • 28.04 13:05
  • 14
Мини-«Катюшу» готовят для российской армии
  • 28.04 12:23
  • 190
«Терминатор» обкатают в закрытом режиме
  • 28.04 12:19
  • 2
Троянский конь для Донбасса
  • 28.04 11:52
  • 4
Гаубица на плече
  • 28.04 11:31
  • 2
Стали известны основные этапы создания российско-китайской станции на Луне
  • 28.04 11:13
  • 7
Проблемы эксплуатации автоматов Калашникова АК-12
  • 28.04 04:12
  • 2
Donya-e Eqtesad (Иран): какой сигнал Западу подали российские военные учения в Крыму?
  • 27.04 15:33
  • 2
Показная «прозрачность» учений НАТО «Defender Europe – 21»
  • 27.04 14:18
  • 0
Американские стратегические бомбардировщики представляют собой угрозу для безопасности Европы
  • 27.04 12:43
  • 1
Трансляцию пуска ракеты с космодрома Восточный впервые провели с использованием дронов
  • 27.04 12:19
  • 2
Компания «Б-Армс» с презентацией бронеавтомобиля «Бекас» вошла в шорт-лист премии «Пресс-служба года-2020»
  • 27.04 11:01
  • 1
СИПРИ существенно завысил военные расходы России по итогам 2020 года
  • 27.04 09:49
  • 80
Защитим любой ценой