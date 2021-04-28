Узбекистан, Сербию и Монголию пригласят на мероприятия под эгидой ОДКБ

Российская сторона предлагает приглашать представителей Узбекистана, Сербии, Монголии, а также других дружественных стран на мероприятия, которые проводятся под эгидой Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин на полях заседания совета министров обороны в Душанбе.

По его словам, эту инициативу внес на обсуждение Сергей Шойгу. На заседании глава Минобороны РФ предложил по линии рабочих органов ОДКБ начать формирование необходимой для этого нормативной правовой базы.

Российский министр высказался о необходимости продолжить привлекать подразделения и наблюдателей из других стран, в первую очередь из ОДКБ, ШОС и СНГ, к ежегодным стратегическим учениям российских Вооруженных сил, отметил Фомин.

Так, в этом году таким мероприятием будут стратегические учения "Запад". "Кроме того, необходимо наращивать совместную работу в сфере безопасности с Шанхайской организацией сотрудничества", - сказал Фомин.

Александр Степанов