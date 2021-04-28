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Интерфакс-АВН

Экс-начальник управления Минобороны заявил, что выход из договора по открытому небу не будет нести рисков для России

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Евгений Бужинский
Евгений Бужинский.
Источник изображения: ruspekh.ru

Москва. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - Выход России из договора по открытому небу (ДОН) будет логичным шагом, который не приведет к рискам в сфере обороны и безопасности, заявил "Интерфаксу" во вторник бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

"Раз США, один из основных участников, вышли из договора, то и нам там нечего делать", - сказал он.

"С военной точки зрения оставаться участником договора для России было бы совсем бессмысленно. Выход из договора не будет нести для России никаких рисков", - сообщил Бужинский.

"После выхода США из договора Россия лишается возможности осуществления наблюдательных полетов над американской территорией. При этом не исключен вариант, что США запретят странам Европы российские наблюдательные полеты над американскими базами. Плюс США через союзников будут иметь доступ к информации о России. Никакого смысла оставаться в договоре для нас нет", - сказал Бужинский.

"Была надежда, что США пересмотрят решение о выходе из договора по открытому небу, но, судя по всему, возвращение в договор - не приоритет нынешней американской администрации", - сообщил собеседник "Интерфакса".

Как сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов на заседании 85-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу, Россия выйдет из ДОН до конца мая при сохранении нынешнего статус-кво.

"Законопроект о денонсации ДОН будет в считанные дни представлен правительством президенту, а затем поступит на последовательное рассмотрение в палатах Федерального Собрания", - сказал Гаврилов.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в соответствующем заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

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