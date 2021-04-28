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Российская газета

Украинские модернизированные танки "Булат" не смогут превзойти Т-72Б3

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Источник изображения: Український Деміург / youtube.com

На Украине впервые испытали модернизированный Т-64БМ2 "Булат". Как сообщает портал Defence Express, на одном из полигонов в Харьковской области состоялись пробные заезды, в ходе которых были выполнены стрельбы из штатной 125-мм пушки.

Единственным крупным обновлением на продемонстрированном образце стало внедрение двигателя 6ТД-1 мощностью 1000 л.с., заменившего прежний 850-сильный 5ТДФМ. Для этого пришлось переделывать моторно-трансмиссионное отделение.

О возможности появления такого силового агрегата на "Булатах" говорили почти два десятилетия, но сделать его удалось лишь сейчас. По сути украинские танкостроители повторили опыт Советского Союза: в первой половине 80-х годов 6ТД-1 был успешно применен на Т-64А и Т-64Б.

Наверняка в ходе модернизационных работ пригодилась извлеченная из архивов старая советская документация.

Но, судя по всему, на этом варианте "шестьдесят четвертого" так и не удалось доработать не раз критиковавшуюся слабую ходовую часть. Не внесены изменения и в систему управления огнем, поэтому машина до сих пор не получила тепловизор, считающийся непременным атрибутом современного танка.

Военные эксперты уверены, что модернизированный "Булат", а также другой вариант Т-64БМ - "Краб" - по своим тактико-техническим характеристикам не смогут превзойти уже находящиеся в войсках несколько лет Т-72Б3 с двигателями В-92С2Ф мощностью 1130 л.с.

Российские машины имеют многоканальные прицелы, основательно доработанную пушку, способную применять боеприпасы повышенной бронепробиваемости, а также усиленную круговую защиту.


Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
В-92С2
Т-64БМ Булат
Т-72
Т-72Б
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