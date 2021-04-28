Эксперт оценил заявление Шойгу об объединенной системе ПВО РФ и Таджикистана

К объединению системы противовоздушной обороны России и Таджикистана готовились последовательно, все к этому шло. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

«Республика Таджикистан входит в объединенную систему противовоздушной обороны СНГ. Это дает ей право на льготных условиях получать вооружение и проводить обучение личного состава Войск противовоздушной обороны. Пришло время объединить ПВО, это не новость — к этому мы шли и готовились последовательно», — сказал он.

По словам Бижева, данный процесс будет предусматривать объединение системы ПВО Казахстана, России и 201-й военной базы, средства которой тоже будут работать в интересах Таджикистана. Он подчеркнул, что это включает и военно-техническое сотрудничество, вооружение современными средствами противовоздушной обороны, обучение кадров, совместные учения.

«Объединенная система у нас уже работает, есть единая разведка воздушного пространства. В дальнейшем будут усилены охрана и оборона Республики Таджикистан средствами ПВО России», — добавил генерал-лейтенант.

Ранее в этот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о создании объединенной системы противовоздушной обороны России и Таджикистана. По его словам, данная мера призвана повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.