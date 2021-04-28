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Известия.ru

Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года

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Источник изображения: Фото: aviation21.ru

Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Опытный образец ЛМС-901 «Байкал» будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в июле. Начало его испытаний запланировано на конец этого года», — приводят слова Мантурова на сайте Минпромторга 27 апреля.

По его словам, данный самолет безопасен, доступен и универсален. Экономические показатели авиасредства «существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов».

В пресс-службе уточнили, что работы по изготовлению образца планера проводились на базе Московского авиационного института. По заданию госконтракта компания должна была применить в разработке отечественные комплектующие и агрегаты. Также важным условием стало то, что не менее 15% объема работ должны были быть выполнены малыми предприятиями, работающими в инновационной сфере.

30 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в России в 2021 году должен быть готов опытный образец нового пассажирского самолета на девять мест. Самолет «Байкал» призван заменить устаревший самолет Ан-2.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ан-2
Компании
МАИ
Минпромторг РФ
Персоны
Мантуров Денис
Путин Владимир
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