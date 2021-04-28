Начало испытаний образца самолета «Байкал» запланировано на конец года

Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета «Байкал» запланировано на конец 2021 года. Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Опытный образец ЛМС-901 «Байкал» будет продемонстрирован на Международном авиационно-космическом салоне в июле. Начало его испытаний запланировано на конец этого года», — приводят слова Мантурова на сайте Минпромторга 27 апреля.

По его словам, данный самолет безопасен, доступен и универсален. Экономические показатели авиасредства «существенно лучше, чем у зарубежных конкурентов».

В пресс-службе уточнили, что работы по изготовлению образца планера проводились на базе Московского авиационного института. По заданию госконтракта компания должна была применить в разработке отечественные комплектующие и агрегаты. Также важным условием стало то, что не менее 15% объема работ должны были быть выполнены малыми предприятиями, работающими в инновационной сфере.

30 декабря президент России Владимир Путин заявил, что в России в 2021 году должен быть готов опытный образец нового пассажирского самолета на девять мест. Самолет «Байкал» призван заменить устаревший самолет Ан-2.