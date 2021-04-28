ЦНИИТОЧМАШ передан в управление группы «Калашников»

Как сообщило информационное агентство РБК, Госкорпорация "Ростех" передала специализирующийся на разработке стрелкового оружия Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) в доверительное управление группе компаний "Калашников". Об этом рассказали РБК два источника в оборонной отрасли. По словам одного из них, "Ростех" таким образом "консолидирует активы, чтобы форсировать процессы разработки и производства стрелковых вооружений и боевой экипировки новых поколений".

Концепт перспективной боевой экипировки "Сотник" ("Ратник-3") разработки АО "ЦНИИТОЧМАШ" (с) Андрей Любимов / РБК

Другой источник РБК в оборонной отрасли добавил, что ЦНИИТОЧМАШ "последние несколько лет испытывает финансовые трудности", поэтому на предприятии "позитивные ожидания" от перемен: "все очень надеются на управление "Калашникова".

ЦНИИТОЧМАШ не раскрывает свои финансовые показатели последние четыре года. Источник РБК утверждает, что последние три года предприятие убыточно. По его словам, чистый убыток компании на данный момент составляет около 100 млн руб., при этом годом ранее он был почти в два раза больше.

РБК направил запрос в ЦНИИТОЧМАШ.

Расположенное в Подольске предприятие ЦНИИТОЧМАШ принадлежит "Ростеху". Институт развивается как центр исследований, разработок и производства стрелкового оружия, боеприпасов к нему, тренажеров стрелкового оружия, боевой экипировки военнослужащих, вооружения для ВДВ и средств защиты ВВТ от высокоточного оружия, говорится на официальном сайте предприятия. Среди известных образцов оружия, созданных при головной роли института: подводное оружие, бесшумное оружие и оружие для оснащения подразделений по борьбе с терроризмом. ЦНИИТОЧМАШ является разработчиком и создателем пистолета "Удав", который высоко оценил президент России Владимир Путин. Институт также является головным предприятием проекта "Сотник" - экипировки для "солдата будущего".

В "Ростехе" подтвердили РБК информацию о передаче ЦНИИТОЧМАШа в управление "Калашникову". "Действительно, такой сценарий реализуется. Речь не идет о передаче акций, институт передается группе "Калашников" в доверительное управление. Это логичный шаг, который позволит объединить компетенции двух компаний, специализирующихся на разработке и производстве стрелковых вооружений и экипировки, для достижения общих результатов", - сообщили РБК в пресс-службе госкорпорации.

В "Ростехе" также подтвердили, что ЦНИИТОЧМАШ на сегодняшний день убыточен, но подчеркнули, что предприятие демонстрирует позитивную динамику. "На протяжении последних двух лет выручка института растет, в 2020 году по сравнению с 2018 годом она увеличилась на 80%, убытки сократились почти вдвое", - пояснили в госкорпорации.

Источники РБК в оборонно-промышленном комплексе также сообщили, что у ЦНИИТОЧМАШа сменится гендиректор. Вместо зятя режиссера Никиты Михалкова Альберта Бакова, возглавлявшего институт с 2017 года, его гендиректором станет 52-летний Олег Морозов. Морозов в прошлом - кадровый офицер, ранее возглавлял различные полигоны Московского военного округа и руководил 3-м Центральным научно-исследовательским институтом Минобороны (головной НИИ по разработке вооружений, военной и специальной техники общего назначения для сухопутных войск и ВДВ), а также департаментом испытаний КБП им. Шипунова.

Какую должность займет Баков, пока неизвестно, но он останется в контуре "Ростеха", уточнил один из источников РБК в оборонной отрасли. По его словам, смена гендиректора произошла по инициативе акционера "Калашникова".

Научно-производственная база института позволяет выстроить взаимодействие при разработке и испытаниях стрелкового оружия и боеприпасов, экипировки и снаряжения, а также роботизированных комплексов и тренажеров с элементами дополненной реальности, пояснил РБК индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев. В "Калашникове" добавили, что на данный момент компании совместно работают над боевой экипировкой солдата будущего - "Сотник", где ЦНИИТОЧМАШ является головным исполнителем по боеприпасной тематике, а "Калашников" разрабатывает подсистему общевойскового и специального стрелкового оружия. "Имеющийся у предприятий опыт совместной работы над "Ратником" позволит успешно продолжить работу и над новой экипировкой", - прокомментировал представитель "Калашникова".

С учетом того, что внутренний оружейный рынок (как гражданского и спортивного оружия, так и оружия, производимого в рамках гособоронзаказа - ГОЗ) относительно невелик, передача ЦНИИТОЧМАШа в управление "Калашникову" выглядит как попытка консолидировать отрасль и упрочить финансовое положение ее игроков, считает эксперт Российского совета по международным делам Андрей Фролов.

История ЦНИИТОЧМАШа - "славная, но грустная" в последние годы с финансовой точки зрения, говорит главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, во-первых, из-за отсутствия стабильного финансирования в рамках ГОЗ прежде всего по перспективным разработкам, во-вторых, из-за неэффективного менеджмента. "За последние десять лет несколько раз менялись директора. Несмотря на наличие уникальной испытательной базы, все постепенно пришло в запустение", - отметил эксперт. При этом очевидно, что компетенции "Калашникова" и ЦНИИТОЧМАШа частично пересекаются, подчеркнул Мураховский. "Они фактически конкурируют по ряду направлений, например по пистолетам и экипировке", - отметил он.

Пистолет Лебедева, разработанный для российских силовых структур коллективом конструкторов концерна "Калашников", заменит пистолет Макарова (ПМ), говорил в феврале в интервью РБК генеральный директор группы компаний "Калашников" Дмитрий Тарасов. Годом ранее в "Ростехе" отмечали, что на замену ПМ придет пистолет "Удав", разработанный и созданный в ЦНИИТОЧМАШе.

Консолидация предприятий выглядит логично, считает Мураховский. "Для заказчиков в лице Минобороны и других силовых ведомств также удобнее работать с исполнителем, который обладает исчерпывающим перечнем компетенций и возможностей в сфере разработки и производства как серийных, так и перспективных образцов и систем вооружения", - заключил эксперт.

Группа компаний "Калашников" - крупнейший отечественный производитель боевого автоматического и снайперского оружия, управляемых артиллерийских снарядов и высокоточного оружия, указано на сайте группы. На долю "Калашникова" приходится около 95% производства стрелкового оружия в России. Блокирующий пакет "Калашникова" в размере 25% плюс одна акция принадлежит "Ростеху", пакетом 75% минус одна акция владеет через "ТКХ-Инвест" бывший заместитель министра транспорта Алан Лушников. Выручка группы компаний "Калашников" по итогам 2020 года составила 30 млрд руб. (по МСФО). EBITDA - около 3 млрд руб.