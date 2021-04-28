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Военно-промышленный курьер

В Эр-Рияде готовится грандиозная выставка вооружений

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Источник изображения: vpk-news.ru

На месте будущей выставки продукции военного назначения World Defense Show в Саудовской Аравии официально начался второй этап строительства площадки размером в 800 тыс. квадратных метров недалеко от Эр-Рияда, где будет представлена первая в мире взлëтно-посадочная полоса, специально построенная для проведения оборонного мероприятия.

Об этом передаëт телеканал «Аль-Арабия».

Международный военный салон, который намечен на 6 - 9 марта 2022 года в Эр-Рияде, призван «укрепить позиции Саудовской Аравии в центре мировой оборонной промышленности и углубить еë отношения с нынешними и потенциальными партнëрами в отрасли», говорится в сообщении Главного управления королевства по военной промышленности (GAMI).

Выставка призвана внести вклад в планы крупнейшей арабской монархии по локализации 50 процентов своих военных расходов к 2030 году, «особенно путëм содействия дальнейшему сотрудничеству с правительствами и производителями оборонной продукции по всему миру».

В грандиозном по масштабам мероприятии примут участие более 800 оборонных компаний, в том числе 100 местных фирм, а также ряд высокопоставленных военных делегаций и официальных лиц зарубежных стран.

World Defense Show, по задумке организаторов, станет «глобальной площадкой для обеспечения функциональной совместимости обороны в пяти областях: суша, море, воздух, космос и безопасность». Мероприятие планируется проводить раз в два года в саудовской столице.

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Страны
Саудовская Аравия
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