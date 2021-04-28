Мишустин распорядился создать центр информационных технологий войск нацгвардии

Этот центр будет заниматься созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечивать информационную безопасность в Росгвардии

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании Главного центра информационных технологий войск национальной гвардии России. Документ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное казенное учреждение "Главный центр информационных технологий войск национальной гвардии Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

Располагаться этот центр будет в Москве. Он будет заниматься созданием, развитием и эксплуатацией информационных систем, программного обеспечения и информационно-коммуникационной инфраструктуры, а также обеспечивать информационную безопасность в Росгвардии.

Росгвардия будет осуществлять функции и полномочия учредителя, уточняется в документе. Также она в трехмесячный срок должна утвердить устав центра, обеспечить государственную регистрацию и осуществление мероприятий по его функционированию.