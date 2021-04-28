Шойгу: На фоне деградации обстановки в Афганистане готовимся к отражению возможных угроз

Обстановка в Афганистане в настоящее время деградирует, в связи с этим Россия и Таджикистан отрабатывают планирование совместного отражения возможных угроз с данного направления. Такое заявление во вторник в ходе визита в Душанбе сделал министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, на фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане военными двух стран осуществляется "планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываются вопросы практического взаимодействия в ходе учений".

Глава российского военного ведомства подчеркнул, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. С учетом этого Россия оказывает поддержку соседнему государству. "Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы", - сказал Шойгу на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.

Напомним, на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и Вооруженных сил Таджикистана.

Иван Петров