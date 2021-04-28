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Российская газета

Шойгу: Возврат войск из Крыма в части не связан с реакцией Запада

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Источник изображения: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Возврат личного состава подразделений и бронетехники в места постоянной дислокации после учений в Крыму носил плановый характер, а не был вызван желанием угодить западным партнерам. Об этом во вторник в ходе визита в Душанбе рассказал министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, в последнее время "только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу". "То проведение учений на нашей собственной территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то и вовсе решил нас предупредить о последствиях активности на нашей же территории", - сказал Сергей Шойгу во вторник в ходе заседания Совета министров обороны государств-участников ОДКБ.

Российский военачальник подчеркнул, что подобные предупреждения не приемлемы. "Мы намерены и впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - пояснил он.

В военном ведомстве отметили, что так Сергей Шойгу прокомментировал заявления ряда западных политиков о том, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации, якобы, под внешним давлением. Кроме того звучали доводы о том, что это некие отвлекающие действия, маскирующие истинные намерения Москвы.

Напомним, на прошлой неделе российские военные закончили учение в рамках внезапной проверки в Крыму. В настоящее время все задействованные там войска и силы возвращаются в свои части.


Иван Петров

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