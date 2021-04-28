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Российская газета

Второе дыхание: модернизация расширила возможности миномета "Сани"

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Источник изображения: Максим Блинов / РИА Новости

Принятый на вооружение 40 лет назад 120-мм миномет "Сани" еще рано отправлять на пенсию: после модернизации повысилась мобильность и точность ведения огня. Миномет со скорострельностью до 15 выстрелов в минуту оказался незаменим в горах и прошел боевую апробацию в Сирии.

Как сообщает издание "Армейский стандарт", наряду с классическим набором боеприпасов 120-мм миномета 2С12А получил комплекс управляемого вооружения КМ-8 "Грань". Это осколочно-фугасные мины с головкой самонаведения 9Э430 лазерного типа. Это позволяет поражать на дистанции 9000 метров стационарные и движущие цели в любое время суток и без пристрелки.

Если объекты противника расположены на расстоянии до 300 метров друг от друга, то применяется единый угол стрельбы, и на мине не требуется менять установки. При этом "Грань" обеспечивает высокую точность: прямое попадание в цель 6 из 8 мин.

Модернизирована также и система транспортировки миномета "Сани". Самым главным новшеством является шасси, если раньше оно было двухосным, то сейчас - трехосное от "Урала-4320" со сдвоенной бронированной кабиной и бронекапсулой в кузове. Данные меры увеличили степень защиты личного состава и запаса боеприпасов. А время перевода миномета из походного положения в боевое и обратно снизилось с 20 до 3 минут.

Кроме того, миномет можно транспортировать легковыми машинами, бронетехникой и даже на лошадях, для чего ствол, плита и лафет отделяются друг от друга, а потом вновь собираются.


Николай Грищенко

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  • В новости упоминаются
Страны
Сирия
Продукция
2С12 Сани
КМ-8 Грань
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