Мировые расходы на оборону достигли $2 трлн

Мировые расходы на оборону продолжают расти. Вчера, 26 апреля, Стокгольмский институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute, SIPRI) опубликовал отчёт, в котором указаны мировые расходы на оборону за 2020 год.

По данным аналитиков, в прошлом году суммарные оборонные расходы всех стран составили $1981 млрд — это на 2,6% больше, чем было потрачено в 2019 году. Такой прирост очень существенен на фоне падения общемирового ВПП на 4,4% из-за экономических последствий пандемии COVID-19. В целом оборонные расходы составили 2,4% в 2020 году от ВВП по сравнению с 2,2% в 2019 году.

Мировые оборонные расходы по регионам Источник изображения: sipri.org

В пятёрку стран с крупнейшими военными расходами в мире в 2020 году вошли США, Китай, Индия, Россия и Великобритания, на которые пришлось 62% мировых военных расходов. Страной с самыми высокими ежегодными военными расходами остаются США — в 2020 году этот показатель вырос на 4,4% и составил $778 млрд (39% мировых затрат на оборону).

Военные расходы Китая в 2020 году оцениваются в $252 млрд, что на 1,9% больше по сравнению с 2019 годом. Оборонные расходы Китая росли 26 лет подряд — самый продолжительный период непрерывного роста среди всех стран согласно базе данных военных расходов SIPRI.

По данным SIPRI, военные расходы Индии составили $72,9 млрд, России — $61,7 млрд. Замыкает пятёрку лидеров Великобритания, чьи затраты на вооружение в прошлом году составили $59,2 млрд.