Шойгу отреагировал на военные учения НАТО в Европе

В Москве внимательно следят за ходом переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Об этом во вторник, 27 апреля, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе.

«Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники», — сказал глава ведомства.

По его мнению, усиление военного присутствия США и НАТО в европейском регионе приводят к росту опасности.

«Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция «четыре по тридцать». Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах», — указал Шойгу.

В связи с этим у Москвы возникла необходимость принять ответные меры, отметил министр.

«В ответ на угрожающую военную деятельность НАТО мы приняли соответствующие меры. Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи, в районы выполнения учебно-боевых задач, две армии и три соединения ВДВ», — уточнил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что Россия перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам и речи о внешнем воздействии не идет.

«В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории. Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ», — резюмировал министр.

20 апреля Шойгу указывал, что США и НАТО продолжают провокационную деятельность в воздушном пространстве и акватории Черного моря. По его словам, нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран Ближневосточного региона и Закавказья.

Ранее, 3 апреля, в Киеве заявили, что учения НАТО Defender Europe 2021 нужны для отработки войны с Россией. На маневрах планируют отработать оборонительные и наступательные действия в Прибалтике и Восточной Европе. Из стран-партнеров активно привлекают также Грузию и Молдавию.

В свою очередь МИД РФ обвинил НАТО в наращивании активности на Украине и в Черном море. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова указала на то, что при этом ведется агрессивная информационная кампания, развязанная Украиной и рядом западных стран, которые пытаются обвинить Россию в эскалации напряженности в Донбассе.