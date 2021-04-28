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ТАСС

Шойгу заявил, что США и НАТО способствуют росту военной опасности в Европе

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Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии.
Источник изображения: © РИА Новости, Оксана Джадан

В частности, по словам главы российского Минобороны, "модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки", а также "подогреваются националистические настроения на Украине"

ДУШАНБЕ, 27 апреля. /ТАСС/. Действия США и НАТО в Европейском регионе способствуют росту военной опасности, националистические настроения на Украине провоцируют вооруженный конфликт в Донбассе. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на заседании Совета министров обороны государств - участников ОДКБ в Душанбе.

"Росту военной опасности способствуют действия США и НАТО в Европейском регионе по повышению боевой готовности войск и усилению передового присутствия. Модернизируется военная инфраструктура, растет интенсивность оперативной и боевой подготовки, реализуется американская концепция "четыре по тридцать". Подогреваются националистические настроения на Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", - сказал Шойгу.

По словам министра, в ответ на эту угрожающую деятельность Россия приняла соответствующие меры. "Как вы знаете, была проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов. Успешно переброшены на западные рубежи в районы выполнения учебно-боевых задач две армии и три соединения ВДВ", - сказал Шойгу.

Defender Europe

Россия внимательно отслеживает ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. "Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений "Дефендер Юроп". Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники", - сказал Шойгу.

С американской стороны в учениях примут участие 500 военнослужащих. Руководство маневрами будет осуществлять дивизионное командование ВС США в Познани.

Учения Emergency Deployment Readiness Exercise должны были стать одним из элементов масштабных маневров Defender Europe 20 Plus, но из-за пандемии нового коронавируса в планы были внесены значительные изменения, а сами учения были перенесены на лето. Изначально планировалось провести их в мае с участием нескольких десятков тысяч военнослужащих, в том числе с участием более 20 тыс. солдат и офицеров США.

Безопасность границ России

Шойгу подчеркнул, что РФ перемещает войска в пределах своей территории по собственным планам, никакого внешнего воздействия здесь нет и быть не может. По его словам, Россия и впредь будет делать все, что сочтет нужным для обеспечения безопасности своих границ.

"В последнее время только ленивый не присоединился к дружному хору обвинений России по любому поводу. То проведение учений на нашей территории не нравится, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает. А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", - сказал Шойгу.

"Хочу подчеркнуть: подобные предупреждения мы не приемлем и намерены впредь делать все необходимое для обеспечения безопасности наших границ", - заявил министр.

Ранее ряд западных политиков заявили, что Россия вернула задействованные в маневрах на юге страны войска в пункты постоянной дислокации якобы под внешним давлением. Звучали также утверждения, что это некие отвлекающие действия, маскирующие истинные намерения Москвы.

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