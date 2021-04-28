У России и Таджикистана появится объединенная система противовоздушной обороны

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что страны также планируют совместно отражать угрозы из Афганистана

ДУШАНБЕ, 27 апреля. /ТАСС/. Объединенную систему противовоздушной обороны создают Россия и Таджикистан, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на переговорах с главой военного ведомства республики Шерали Мирзо во вторник в Душанбе.

"Чтобы повысить надёжность охраны государственной границы в воздушном пространстве, подготовили проект соглашения о создании Объединённой региональной системы ПВО Российской Федерации и Республики Таджикистан. Предлагаю в конце встречи подписать данное соглашение" - сказал Шойгу.

Угрозы из Афганистана

Обстановка в Афганистане деградирует, Россия и Таджикистан отрабатывают планирование совместного отражения возможных угроз с данного направления, сообщил Шойгу.

"На фоне деградации обстановки в соседнем Афганистане осуществляем планирование совместного отражения возможных угроз, отрабатываем вопросы практического взаимодействия в ходе учений", - сказал он.

Шойгу напомнил, что на прошлой неделе прошли совместные тактические учения подразделений 201-й российской военной базы, дислоцированной на территории республики, и Вооруженных сил Таджикистана.

Министр обороны РФ подчеркнул, что у России и Таджикистана общие задачи по обеспечению безопасности и сохранению стабильности в Центрально-Азиатском регионе. "С учетом этого оказываем поддержку таджикистанской стороне. Уделяем повышенное внимание двустороннему сотрудничеству в области обороны, а также функционированию 201-й российской военной базы", - сказал он.

Учащиеся в военных вузах

Россия готова увеличить количество таджикских военнослужащих для обучения в военных вузах, а также ждет воинский контингент республики на стратегических маневрах "Запад-2021", продолжил министр обороны РФ.

"Спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре ждем таджикистанский воинский контингент на совместном стратегическом учении "Запад-2021", - сказал Шойгу.

Он отметил, что РФ для укрепления боевого потенциала вооруженных сил республики осуществляет поставки российского вооружения и техники, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии.

"В настоящее время у нас обучаются более пятисот ваших военнослужащих, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов. Готовы увеличить количество как обучаемых, так и специальностей", - сказал министр.

Шойгу подчеркнул, что искренне рад встрече и возможности обсудить актуальные вопросы взаимодействия двух стран в сфере обороны.

Он также лично пригласил представителей министерства обороны Таджикистана на Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры. Далее переговоры продолжились без прессы.