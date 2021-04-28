Фрегат «Маршал Шапошников» вновь вошел в состав ТОФ

Фрегат «Маршал Шапошников» вновь вошел в состав Тихоокеанского флота. Корабль завершил испытания после ремонта и модернизации, сообщает телеканал «Известия». В рамках боевой подготовки фрегат провел пуски крылатых ракет «Калибр» и зенитных ракет «Кинжал». Летчики морской авиации успешно выполнили полеты с палубы «Маршала Шапошникова» на стопе и на ходу. После модернизации корабль получил новое ракетное вооружение «Калибр-НК» и «Уран».

Фрегат «Маршал Шапошников» вновь вошел в состав Тихоокеанского флота. Корабль завершил испытания после ремонта и модернизации, сообщает телеканал «Известия». В рамках боевой подготовки фрегат провел пуски крылатых ракет «Калибр» и зенитных ракет «Кинжал». Летчики морской авиации успешно выполнили полеты с палубы «Маршала Шапошникова» на стопе и на ходу. После модернизации корабль получил новое ракетное вооружение «Калибр-НК» и «Уран».